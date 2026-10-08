Maltempo, scuole e parchi chiusi in Toscana per vento forte e temporali: allerta gialla in altre 11 regioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il meteo inizia a dare segnali del cambio di stagione: da Nord a Sud sono previste piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino meteo nel quale annuncia il livello di allerta. In Toscana l’allerta arancione ha portato alla chiusura di diversi istituti scolastici, parchi e cimiteri. Inoltre è stata valutata un’allerta gialla su altre 11 regioni a causa di forti e diffuse precipitazioni, vento e attività elettrica.

Allerta arancione in Toscana

La Protezione Civile ha valutato l’allerta arancione per la Regione Toscana. Dalle prime ore di giovedì 8 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno diverse regioni, ma in Toscana il rischio idro-meteo è più alto.

Più comuni hanno deciso di disporre la chiusura di giardini e cimiteri, e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Tra i comuni che hanno chiuso le scuole ci sono Livorno, Pistoia, Carrara e Grosseto. In altri comuni chiudono gli arenili, come a Carrara, mentre a Lucca sono state chiuse le Mura urbane; a Viareggio invece non sarà transitabile il viale dei Tigli. A Firenze e Prato restano chiusi parchi, giardini e cimiteri.

Nel corso della mattinata di iniziano a contare i danni, come a Viareggio dove sono caduti diversi alberi che hanno danneggiato le abitazioni. Mentre un asilo a Coriandolo è risultato inagibile.

Allerta gialla in 11 regioni

Oltre al livello arancione in Toscana, sale l’allerta a “giallo” anche in altre regioni: nella giornata del 7 ottobre erano 6 le regioni a rischio, mentre per l’8 ottobre sono salite a 11. Sono: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e l’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

La Protezione Civile avverte del rischio di rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si tratta di una nuova perturbazione atlantica con temporali localmente intensi, mentre le temperature rimarranno ancora in generale al di sopra della norma, almeno al Centro-Sud.

Sarà questa perturbazione a portare, per venerdì 9 ottobre, maltempo su gran parte d’Italia, tranne che sul Nord-Ovest.

Le previsioni meteo

Per l’8 ottobre dobbiamo aspettarci una prevalenza di tempo bello al Sud, con piogge su Alpi occidentali, Levante ligure, Lombardia, Triveneto, gran parte del Centro, Campania e Sardegna.

La giornata di venerdì 9 ottobre sarà nuvolosa su gran parte d’Italia, con piogge sparse al Nord-Est, in Lombardia orientale e su gran parte del Centro-Sud e delle Isole. Le temperature inizieranno a calare verso valori più vicini alla media stagionale.

Per sabato 10 ottobre è previsto un meteo in miglioramento, soprattutto al Nord e al Centro, anche se non mancheranno locali rovesci tra Abruzzo e Molise.