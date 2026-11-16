Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Protezione civile ha diramato un avviso di maltempo per martedì 17 novembre: le piogge interesseranno inizialmente i settori occidentali, mentre i venti forti investiranno buona parte del Paese. L’allerta riguarda in particolare sei regioni, con codice arancione per il rischio idrogeologico in alcuni settori della Toscana.

Piogge in estensione dal mattino

Le intense correnti atlantiche che attraversano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale porteranno un nuovo peggioramento. Dalle prime ore di martedì sono previste precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, sulla Valle d’Aosta. In mattinata i fenomeni si estenderanno a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

I temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina sono attesi venti da forti a burrasca, prevalentemente sud-occidentali, sulla Liguria di levante, in Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte a ovest.

Allerta arancione in Toscana

Per martedì 17 novembre è stata valutata un’allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Toscana. L’allerta gialla meteo-idro riguarda invece settori di Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Secondo il Dipartimento, i fenomeni potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. La valutazione è effettuata sulla base delle previsioni disponibili e dell’evoluzione del maltempo. Il quadro aggiornato delle criticità e delle allerte, insieme alle norme generali di comportamento in caso di maltempo, è consultabile sul sito della Protezione civile.

Alle regioni coinvolte spetta attivare i sistemi di protezione civile nei territori interessati. Le strutture territoriali gestiscono le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità locali e sulle misure di prevenzione adottate; il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione insieme a loro.