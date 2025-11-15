Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per piogge e temporali che interesseranno il Nord Italia e la Toscana tra il 15 e il 16 novembre. Le zone maggiormente coinvolte sono Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le cause del peggioramento: area depressionaria atlantica

Una vasta area depressionaria situata sul vicino Atlantico sta influenzando il quadro meteorologico dell’Europa centro-occidentale. Diversi impulsi perturbati si stanno muovendo verso est e uno di questi, nelle prossime ore, raggiungerà l’Italia. Questo porterà a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense.

L’avviso della Protezione Civile: allerta meteo e rischi

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. Tali criticità sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile.

Quando e dove: le zone coinvolte e la tempistica

L’avviso prevede che dal pomeriggio di sabato 15 novembre si verificheranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana. Successivamente, i fenomeni si estenderanno all’Emilia-Romagna e, dal pomeriggio di domenica 16 novembre, anche al Veneto. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Livelli di allerta: arancione e gialla

In base ai fenomeni previsti e in atto, per la giornata di domenica 16 novembre è stata valutata:

Allerta arancione per rischio temporali in Liguria e per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell’ Emilia-Romagna .

per rischio in e per rischio e su settori dell’ . Allerta gialla in Liguria e su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Questi livelli di allerta indicano la possibilità di criticità locali e la necessità di prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità locali.

Monitoraggio e aggiornamenti: come informarsi

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da seguire in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile. Il Dipartimento segue costantemente l’evolversi della situazione in contatto con le autorità locali.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini delle aree interessate di:

Consultare regolarmente il bollettino di allerta e le comunicazioni ufficiali delle autorità locali.

e le delle autorità locali. Prestare attenzione alle indicazioni delle strutture territoriali di protezione civile.

delle strutture territoriali di protezione civile. Adottare comportamenti prudenti, evitando spostamenti non necessari nelle zone a rischio e seguendo le norme di sicurezza in caso di maltempo.

In caso di criticità idrogeologiche o idrauliche, è fondamentale evitare aree soggette a allagamenti, frane o smottamenti e non sostare nei pressi di corsi d’acqua o sottopassi.

Le zone più a rischio: focus su Liguria ed Emilia-Romagna

Le zone maggiormente coinvolte dall’allerta sono la Liguria e l’Emilia-Romagna, dove sono attesi i fenomeni più intensi. In particolare, la Liguria sarà interessata da temporali di forte intensità, mentre in Emilia-Romagna si temono criticità idrauliche e idrogeologiche nei settori più esposti. Anche la Lombardia, la Toscana e il Veneto saranno coinvolti, seppur con livelli di allerta inferiori.

Virgilio Notizie