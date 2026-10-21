Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Stamani è tornato il sereno sull’isola d’Elba, ma sono state intensissime le precipitazioni che si sono registrate in giornata tarda serata di ieri, 20 ottobre, soprattutto nel versante occidentale, provocando apprensione e alcune criticità in particolare nelle località di Pomonte, Patresi e Sant’Andrea, nella zona di Marciana Marina (Livorno) dove si sono registrati danni, smottamenti specie sulle zone costiere, crolli di qualche muretto e disagi alla viabilità. Sulla strada provinciale 25, come segnalano i carabinieri di Portoferraio, si è verificato uno smottamento che ha reso necessaria la chiusura al traffico del tratto compreso tra Patresi e Colle d’Orano, con l’intervento dei vigili del fuoco. Alcune criticità si sono verificate anche lungo la strada della Costarella, tra Marciana e Marciana Marina, dove il rischio di esondazione di un fosso ha determinato la temporanea interruzione della circolazione.

A Patresi si è creata una spiaggia

A Patresi, si è creata una spiaggia di sabbia, ghiaia e detriti portati giù dal fosso del Bollero che ora consente di andare a piedi dalla punta del molo alla punta del Pozzali, mentre lo scalo delle barche è totalmente interrato.

“Oltre 180 mm di pioggia caduti in 6 ore a Marciana, isola d’Elba, molto più della pioggia che cade in media in un mese intero” ha riferito il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika.

Per la giornata di mercoledì 21 ottobre Marco Corsini, sindaco di Rio, ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole. Anche il territorio riese, specie Nisporto e Bagnaia oltre a Rio Marina, è stato fortemente colpito dalle precipitazioni.

La situazione a Portoferraio (Isola d’Elba)

A Portoferraio non ci sono stati problemi nella notte. Durante l’allerta, sul comune elbano sono stati rilevati dalla stazione pluviometrica di Bagnaia cumulati di 103 mm di pioggia, con un picco di 40 mm. La stazione di San Martino ha rilevato un cumulato di 143 mm con un picco di 54,5 mm. L’unico problema riscontrato è stato in Via Cacciò, sulla strada a quattro corsie, dove nei momenti più intensi di pioggia sono saltati alcuni tombini.

“Devo ringraziare tutta la Protezione Civile, le squadre delle associazioni di volontariato, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed il personale della partecipata Cosimo de’ Medici”, ha dichiarato il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini. “Oggi siamo stati abbastanza fortunati , ma la dimensione dell’allerta meteo è stata comunque impegnativa per i nostri uomini, che hanno dimostrato di avere un livello di efficienza decisamente importante nella gestione dell’emergenza”.