Maltempo sull’Italia, dalle previsioni meteo pioggia e temporali da Nord a Sud: le zone in allerta arancione

Nelle prossime ore diverse zone dell’Italia saranno nuovamente flagellate dal maltempo. Scattata l’allerta arancione in alcune aree dove sono previste abbondanti precipitazioni lungo la giornata di mercoledì 24 settembre 2025. In particolare, secondo le previsioni meteo, dovrebbero registrarsi intensi temporali nelle regioni del Nord-Ovest. La situazione dovrebbe poi peggiorare anche in alcune aree del Centro e del Sud.

Previsioni meteo, allerta arancione: quali zone saranno colpite dalle piogge

A non dare tregua allo Stivale in queste ore è una vasta depressione posizionata tra la Francia e le nostre regioni del Nord-Ovest. L’arrivo di masse di aria umida sta portando instabilità sull’Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte (alle quali spetta la decisione ultima sull’attivazione dei sistemi di protezione), ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che aggiorna ed estende quello diffuso nelle scorse ore.

Si teme che le precipitazioni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero innescare delle criticità idrogeologiche e idrauliche e delle criticità legate al rischio di temporali. Allerta arancione, su tali fronti, in Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna).

Temporali e nubifragi, le Regioni a rischio

Fin dalle prime ore di mercoledì 24 settembre si verificheranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania.

Anche la Sicilia dovrà fare i conti con la pioggia.

In alcune zone, i fenomeni saranno intensi, con frequente attività elettrica. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Le zone in allerta gialla

Nelle prossime ore saranno attentamente monitorate anche le zone su cui è scattata l’allerta gialla, vale a dire ampi settori del Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e i settori centro-meridionali della Toscana.

Allerta gialla anche su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, oltre a una parte della Basilicata e all’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.