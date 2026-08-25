Maltempo, temporali al Centro-Nord portati da una veloce perturbazione: è allerta gialla in otto regioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Protezione Civile avverte del passaggio di una veloce perturbazione atlantica sul Nord-Ovest. Previsti maltempo e temporali, a partire dai settori alpini. Nelle regioni coinvolte è scattata l’allerta gialla a causa di criticità idrogeologiche e idrauliche. La perturbazione ha toccato l’Italia già lunedì 24 agosto, ma è previsto un proseguimento del fenomeno, anche con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica, per il 25 agosto.

Allerta gialla in 8 regioni

A partire da lunedì 24 agosto una perturbazione atlantica ha toccato il territorio italiano del Centro-Nord e in particolare del Centro-Ovest. Nel pomeriggio/sera di lunedì si sono verificate precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, tra Valle d’Aosta, Piemonte e Provincia autonoma di Bolzano.

Per la giornata di martedì 25 agosto si prevede l’estensione del fenomeno anche a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Si prevedono rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Per l’intera giornata del 25 è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico in 8 regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, nonché sull’intero territorio di Toscana, Marche e Umbria.

25 agosto: le previsioni

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, le previsioni per il 25 agosto mostrano una generale condizione di instabilità. Al Nord rovesci e temporali, localmente intensi con locali grandinate.

Al Centro le condizioni di instabilità porteranno rovesci e temporali che interesseranno in particolare Toscana, Umbria e Marche. Nel Lazio si prevedono effetti più marginali. In Sardegna, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Al Sud cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla parte peninsulare, ma con formazioni nuvolose lungo la dorsale appenninica. Sulla Sicilia ampie velature.

La conta dei danni

Inizia dalle prime ore della mattina la conta dei danni per il maltempo al Nord. In varie zone dell’Alto Adige sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro. I vigili del fuoco sono al lavoro dopo le piogge in Val Casies e in Val Passiria.

In Toscana, dove è previsto un nuovo passaggio temporalesco, è in corso la ricognizione dei danni causati dall’ultima ondata di maltempo. “I danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d’aria e fenomeni simili”, ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani.

E aggiunge: “Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni con sopralluoghi e documentazione. Non sarà dunque uno stato di emergenza per territori omogenei come siamo abituati a vedere sovente, ma marcatamente a macchia di leopardo”.