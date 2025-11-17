Maltempo Toscana, temporali e nubifragi da Pisa a Firenze: fiumi monitorati, allerta di primo livello a Lucca

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una forte ondata di maltempo ha colpito la Toscana, con temporali e nubifragi in diverse città della regione, da Pisa a Firenze. Monitorati i fiumi: Contesora e Freddana, a Lucca, hanno raggiunto il primo livello. Gli altri bacini toscani risultano, invece, all’interno dei livelli di riferimento.

Nubifragio a Massa

La situazione maltempo è iniziata a farsi critica in Toscana nella serata di domenica 16 novembre, quando un forte nubifragio ha colpito l’area di Massa, con 73 mm di pioggia caduti nell’arco di un’ora.

Nella giornata di domenica, la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha segnalato “allagamenti diffusi” in città “dovuti al fatto che il sistema fognario è stato messo in crisi dalle piogge intensissime, idem il sistema idrografico secondario, quindi i canali”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sta tenendo aggiornati sui social network i cittadini sulla situazione maltempo.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nella notte tra domenica e lunedì, ha comunicato via Facebook: “Dalle prime ore della notte rovesci o temporali in estensione dalle zone di nord-ovest al resto della regione, in particolare sulle zone settentrionali”.

Maltempo in Toscana, la situazione oggi 17 novembre

La “coda” della perturbazione ha interessato la provincia di Massa e Carrara anche attorno alle 6 di oggi, lunedì 17 novembre, per spostarsi successivamente in altre zone, a partire dalla vicina Versilia. Lungo l’Aurelia, come riportato da Il Tirreno, sono stati segnalati allagamenti tra il Comune di Montignoso e quello di Pietrasanta. Forti piogge in mattinata anche lungo la Fi-Pi-Li.

Il presidente Giani è tornato a parlare sui social nella mattinata di lunedì per fare un nuovo punto della situazione maltempo in Toscana. Il suo messaggio: “Linea temporalesca attiva dalla costa pisana, province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello. Cumulati da inizio evento oltre i 217 mm di pioggia caduti a Stazzema”.

Maltempo in Toscana, monitorati i fiumi

Eugenio Giani ha anche comunicato che, a causa del maltempo che sta colpendo la Toscana, è scattato il monitoraggio dei corsi d’acqua.

L’attenzione è concentrata, in particolare, sui fiumi Contesora e Freddana a Lucca, che hanno raggiunto il primo livello.

Gli altri bacini d’acqua della regione, invece, sono ancora all’interno dei livelli di riferimento.