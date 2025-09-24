Maltempo, trovato il cadavere della donna dispersa ad Alessandria: "Cercava tranquillità, ha trovato la morte"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato ritrovato il cadavere di Andrea Holetz, 64 anni, la turista tedesca dispersa dopo il nubifragio a Spigno Monferrato (Alessandria). La donna, che è stata trascinata via dalla piena del torrente Valla, era a campeggio con il marito e due cani quando è arrivato il maltempo. Le istituzioni parlano di “tragedia” e chiedono lo stato di calamità naturale.

Ritrovato il cadavere della donna dispersa ad Alessandria

È stato ritrovato dai Vigili del Fuoco il corpo di Andrea Holetz, 64 anni, la turista tedesca dispersa dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025 a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria.

La donna era stata travolta dalla piena del torrente Valla durante il nubifragio che ha colpito la zona. Il cadavere è stato individuato a circa quattro chilometri a valle del campeggio Lago Isola, dove la donna soggiornava con il marito e i loro due cani.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La zona della provincia di Alessandria dove, a causa del maltempo, un donna è risultata dispersa dopo essere stata travolta da una piena: ritrovato il cadavere dai Vigili del Fuoco

Secondo le ricostruzioni, la coppia si trovava in camper quando l’acqua, ingrossata dalle piogge, ha iniziato a salire fino a spostare il mezzo.

La dinamica della tragedia

Svegliati dal fragore della piena, marito e moglie hanno deciso di abbandonare il veicolo e di mettersi in salvo a piedi, con l’uomo che è riuscito a correre verso una zona più sicura stringendo in braccio uno dei cani.

La moglie è invece scivolata sul terreno ormai fradicio ed è stata inghiottita dal fango, trascinata via dalla corrente insieme all’altro animale. Quando il marito si è voltato, della donna non c’era più traccia.

Nel campeggio, che sorge a poca distanza dal torrente, erano presenti circa 15 persone rimaste isolate per ore, poi raggiunte e portate in salvo dai soccorritori nonostante le frane e gli smottamenti che ostruivano le vie d’accesso.

Il maltempo in Nord Italia

Già nelle ore precedenti al ritrovamento, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il deputato Enzo Amich avevano espresso cordoglio per la tragedia: “Era venuta a cercare tranquillità e ha invece trovato la morte in modo tragico”.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno chiesto inoltre il riconoscimento immediato dello stato di calamità naturale e hanno avviato un contatto con il ministero della Cultura per il ponte millenario della zona, parzialmente crollato a causa del maltempo.

Il violento nubifragio che ha colpito l’Alessandrino fa parte di un’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha interessato Piemonte, Lombardia e Liguria. In tutto il Nord Ovest si contano centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, frane e smottamenti.