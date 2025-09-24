Maltempo, trovato il cadavere della donna dispersa ad Alessandria: "Cercava tranquillità, ha trovato la morte"
Ritrovato dai Vigili del Fuoco il cadavere della donna dispersa ad Alessandria a causa del maltempo: era stata travolta dalla piena del torrente Valla
È stato ritrovato il cadavere di Andrea Holetz, 64 anni, la turista tedesca dispersa dopo il nubifragio a Spigno Monferrato (Alessandria). La donna, che è stata trascinata via dalla piena del torrente Valla, era a campeggio con il marito e due cani quando è arrivato il maltempo. Le istituzioni parlano di “tragedia” e chiedono lo stato di calamità naturale.
È stato ritrovato dai Vigili del Fuoco il corpo di Andrea Holetz, 64 anni, la turista tedesca dispersa dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025 a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria.
La donna era stata travolta dalla piena del torrente Valla durante il nubifragio che ha colpito la zona. Il cadavere è stato individuato a circa quattro chilometri a valle del campeggio Lago Isola, dove la donna soggiornava con il marito e i loro due cani.
La zona della provincia di Alessandria dove, a causa del maltempo, un donna è risultata dispersa dopo essere stata travolta da una piena: ritrovato il cadavere dai Vigili del Fuoco
Secondo le ricostruzioni, la coppia si trovava in camper quando l’acqua, ingrossata dalle piogge, ha iniziato a salire fino a spostare il mezzo.
La dinamica della tragedia
Svegliati dal fragore della piena, marito e moglie hanno deciso di abbandonare il veicolo e di mettersi in salvo a piedi, con l’uomo che è riuscito a correre verso una zona più sicura stringendo in braccio uno dei cani.
La moglie è invece scivolata sul terreno ormai fradicio ed è stata inghiottita dal fango, trascinata via dalla corrente insieme all’altro animale. Quando il marito si è voltato, della donna non c’era più traccia.
Nel campeggio, che sorge a poca distanza dal torrente, erano presenti circa 15 persone rimaste isolate per ore, poi raggiunte e portate in salvo dai soccorritori nonostante le frane e gli smottamenti che ostruivano le vie d’accesso.
Il maltempo in Nord Italia
Già nelle ore precedenti al ritrovamento, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il deputato Enzo Amich avevano espresso cordoglio per la tragedia: “Era venuta a cercare tranquillità e ha invece trovato la morte in modo tragico”.
I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno chiesto inoltre il riconoscimento immediato dello stato di calamità naturale e hanno avviato un contatto con il ministero della Cultura per il ponte millenario della zona, parzialmente crollato a causa del maltempo.
Il violento nubifragio che ha colpito l’Alessandrino fa parte di un’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha interessato Piemonte, Lombardia e Liguria. In tutto il Nord Ovest si contano centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, frane e smottamenti.