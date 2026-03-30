Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pasqua e Pasquetta potrebbero essere entrambe giornate soleggiate. Gli scenari degli esperti sono tre, ma non troppo dissimili l’uno dall’altro. Nel frattempo, la settimana Santa verso i due giorni di festività si fa instabile e aumentano le perturbazioni, in particolare al Sud con rovesci, temporali e neve in collina. Giorni più freddi, che però non dovrebbero restare troppo a lungo sulle regioni. Al Nord si prevede invece un cielo soleggiato.

Meteo a Pasqua e Pasquetta

Come ogni anno, il meteo di Pasqua, ma soprattutto di Pasquetta, fa discutere o scommettere. Cosa aspettarsi nei due giorni di festività? Gli esperti mettono a confronto almeno tre scenari, che non si differenziano troppo l’uno dall’altro, ma che possono cambiare i piani di molti italiani.

Nel primo scenario il freddo rientra e si fa avanti invece l’anticiclone delle Azzorre. Questo porterà un tempo più stabile e in gran parte soleggiato su tutta l’Italia. Si potrebbe vedere qualche pioggia o una giornata più nuvolosa all’estremo Sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia. A Pasquetta però sole per tutti, tranne che per qualche pioggia sulla dorsale appenninica centro-meridionale.

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Il secondo scenario invece, per quanto simile al primo, aumenta la probabilità di instabilità nella giornata di Pasqua nel Centro, soprattutto nelle zone interne e in particolare nel pomeriggio. Invece Pasquetta più stabile ovunque. Infine il terzo scenario è quello che mostra una Pasqua e Pasquetta più stabili in tutta Italia, disturbate da qualche pioggia sulla dorsale appenninica meridionale.

Lo scenario più probabile

Lo scenario più probabile secondo gli esperti è il primo, ovvero quello che prevede una stabilità generalizzata su tutto il Paese, ma con instabilità nelle regioni del Sud.

Sole e temperature in rialzo al Centro, al Centro-Nord, in Sardegna e gran parte del Sud, ma con fenomeni residui di piogge sparse e cielo nuvoloso tra Puglia, Calabria ionica e Sicilia orientale.

In particolar modo Pasqua potrebbe essere più stabile, mentre Pasquetta dovrebbe essere più soleggiata per tutti.

Il meteo della settimana

La settimana che va da lunedì 30 a lunedì di Pasquetta è iniziata con un cielo tendenzialmente soleggiato in tutta Italia, ma che rischia nel pomeriggio di ingrigirsi tra Emilia-Romagna, fascia adriatica e Puglia. Le temperature, dopo un crollo, restano tra i 13 e i 19 gradi.

Il meteo nella settimana Santa:

martedì 31 marzo – Nord stabile in prevalenza soleggiato, mentre al Centro instabilità diffusa nelle zone adriatiche e al Sud un’instabilità diffusa con piogge e rovesci tra Puglia, Calabria e Sicilia. Prevista neve dai 1100 metri;

mercoledì 1 aprile – Nord ancora stabile e a prevalenza soleggiato, il Centro resta instabile soprattutto nelle regioni adriatiche con piogge e rovesci, anche nevosi. Al Sud prosegue un’instabilità, in particolare tra Puglia, Calabria e Sicilia, con temperature medie massime in calo;

giovedì 2 aprile – Nord sereno o con nubi sparse, mentre al Centro si dividono le due fasce: sul Tirreno nubi sparse ma ampie schiarite e sull’Adriatico nubi sparse e pioggia moderata. Al Sud ancora nubi sparse con piogge, sulla fascia adriatica con piogge moderate, mentre sulle isole maggiormente coperto e pioggia tra il debole sul catanese e il moderato sul palermitano;

venerdì 3 aprile – Nord e Centro con nubi sparse, mentre nel Sud riprende una pioggia debole e moderata, così come sulle isole maggiori;

sabato 4 aprile – Nord e Centro sereno o con nubi sparse, mentre sul Sud ancora piogge tra deboli e moderate; sulle isole maggiori nubi sparse ma con ampie schiarite.