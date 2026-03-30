Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa
Meteo Pasqua e Pasquetta 2026: gli esperti prevedono sole e stabilità su gran parte d'Italia con all'anticiclone. Tre scenari della settimana
Pasqua e Pasquetta potrebbero essere entrambe giornate soleggiate. Gli scenari degli esperti sono tre, ma non troppo dissimili l’uno dall’altro. Nel frattempo, la settimana Santa verso i due giorni di festività si fa instabile e aumentano le perturbazioni, in particolare al Sud con rovesci, temporali e neve in collina. Giorni più freddi, che però non dovrebbero restare troppo a lungo sulle regioni. Al Nord si prevede invece un cielo soleggiato.
Meteo a Pasqua e Pasquetta
Come ogni anno, il meteo di Pasqua, ma soprattutto di Pasquetta, fa discutere o scommettere. Cosa aspettarsi nei due giorni di festività? Gli esperti mettono a confronto almeno tre scenari, che non si differenziano troppo l’uno dall’altro, ma che possono cambiare i piani di molti italiani.
Nel primo scenario il freddo rientra e si fa avanti invece l’anticiclone delle Azzorre. Questo porterà un tempo più stabile e in gran parte soleggiato su tutta l’Italia. Si potrebbe vedere qualche pioggia o una giornata più nuvolosa all’estremo Sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia. A Pasquetta però sole per tutti, tranne che per qualche pioggia sulla dorsale appenninica centro-meridionale.
Il secondo scenario invece, per quanto simile al primo, aumenta la probabilità di instabilità nella giornata di Pasqua nel Centro, soprattutto nelle zone interne e in particolare nel pomeriggio. Invece Pasquetta più stabile ovunque. Infine il terzo scenario è quello che mostra una Pasqua e Pasquetta più stabili in tutta Italia, disturbate da qualche pioggia sulla dorsale appenninica meridionale.
Lo scenario più probabile
Lo scenario più probabile secondo gli esperti è il primo, ovvero quello che prevede una stabilità generalizzata su tutto il Paese, ma con instabilità nelle regioni del Sud.
Sole e temperature in rialzo al Centro, al Centro-Nord, in Sardegna e gran parte del Sud, ma con fenomeni residui di piogge sparse e cielo nuvoloso tra Puglia, Calabria ionica e Sicilia orientale.
In particolar modo Pasqua potrebbe essere più stabile, mentre Pasquetta dovrebbe essere più soleggiata per tutti.
Il meteo della settimana
La settimana che va da lunedì 30 a lunedì di Pasquetta è iniziata con un cielo tendenzialmente soleggiato in tutta Italia, ma che rischia nel pomeriggio di ingrigirsi tra Emilia-Romagna, fascia adriatica e Puglia. Le temperature, dopo un crollo, restano tra i 13 e i 19 gradi.
Il meteo nella settimana Santa:
- martedì 31 marzo – Nord stabile in prevalenza soleggiato, mentre al Centro instabilità diffusa nelle zone adriatiche e al Sud un’instabilità diffusa con piogge e rovesci tra Puglia, Calabria e Sicilia. Prevista neve dai 1100 metri;
- mercoledì 1 aprile – Nord ancora stabile e a prevalenza soleggiato, il Centro resta instabile soprattutto nelle regioni adriatiche con piogge e rovesci, anche nevosi. Al Sud prosegue un’instabilità, in particolare tra Puglia, Calabria e Sicilia, con temperature medie massime in calo;
- giovedì 2 aprile – Nord sereno o con nubi sparse, mentre al Centro si dividono le due fasce: sul Tirreno nubi sparse ma ampie schiarite e sull’Adriatico nubi sparse e pioggia moderata. Al Sud ancora nubi sparse con piogge, sulla fascia adriatica con piogge moderate, mentre sulle isole maggiormente coperto e pioggia tra il debole sul catanese e il moderato sul palermitano;
- venerdì 3 aprile – Nord e Centro con nubi sparse, mentre nel Sud riprende una pioggia debole e moderata, così come sulle isole maggiori;
- sabato 4 aprile – Nord e Centro sereno o con nubi sparse, mentre sul Sud ancora piogge tra deboli e moderate; sulle isole maggiori nubi sparse ma con ampie schiarite.