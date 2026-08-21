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Maltempo, vicino Bergamo 6 paesi isolati e 350 persone evacuate: Brembo e Serio in piena, la situazione

Ondata di maltempo in Lombardia, disagi in provincia di Bergamo: ci sono 6 paesi isolati e 350 persone evacuate

Aggiornato: 3 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Italia sta provocando notevoli disagi in varie zone. Tra queste la provincia di Bergamo, dove sei paesi – Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino – risultano isolati. Nelle ultime ore sono state evacuate dalle loro abitazioni circa 350 persone, a preoccupare la piena dei fiumi Brembo e Serio.

Maltempo, 6 paesi isolati in provincia di Bergamo

Continua in Lombardia l’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore gran parte del Nord  e Centro Italia.

I danni e i disagi maggiori in Lombardia sono stati registrati nelle province di Bergamo e Brescia.

maltempo LombardiaANSA

Nella bergamasca la situazione più difficile riguarda l’alta Valle Brembana dove, per alcune frane, risultano isolati i paesi di Branzi, Carona, Foppolo, Gandellino, Valbondione e Valleve. Lo riporta Ansa.

Problemi anche in Valle Seriana, a Parre, dove a causa di una frana è stata chiusa la provinciale 49.

Evacuate centinaia di persone

Nei sei comuni bergamaschi sono state evacuate dai vigili del fuoco per ragioni di sicurezza circa 150 persone, tra residenti e turisti.

Sfollati che si vanno ad aggiungere alle oltre 200 persone evacuate nella giornata di ieri, 20 agosto, da un campeggioIsola di Fondra.

Troppo rischioso stare nel camping che si trova nei pressi del fiume Brembo, vicino all’esondazione.

Preoccupa la piena di Brembo e Serio

Le intense piogge delle ultime ore hanno ingrossato fiumi e torrenti della zona, provocando diverse frane e smottamenti.

A preoccupare di più sono il Brembo e il Serio, in piena e vicini all’esondazione.

“Erano anni che non si vedeva una piena del genere”, dice al Corriere della Sera il sindaco di Isola di Fondra, Carletto Forchini.

Crolla ponte a Sonico

Danni e disagi per il maltempo anche in provincia di Brescia: la situazione più difficile in Val Camonica, dove la statale 42 è stata chiusa a causa di una frana.

A Sonico è crollato il ponte di Rino, già abbattuto da un’esondazione nel 2012 e ricostruito nel 2014. Evacuate decine di persone.

maltempo-meteo-bergamo ANSA

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