Maltempo, vicino Bergamo 6 paesi isolati e 350 persone evacuate: Brembo e Serio in piena, la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord Italia sta provocando notevoli disagi in varie zone. Tra queste la provincia di Bergamo, dove sei paesi – Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino – risultano isolati. Nelle ultime ore sono state evacuate dalle loro abitazioni circa 350 persone, a preoccupare la piena dei fiumi Brembo e Serio.

Maltempo, 6 paesi isolati in provincia di Bergamo

Continua in Lombardia l’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore gran parte del Nord e Centro Italia.

I danni e i disagi maggiori in Lombardia sono stati registrati nelle province di Bergamo e Brescia.

ANSA

Nella bergamasca la situazione più difficile riguarda l’alta Valle Brembana dove, per alcune frane, risultano isolati i paesi di Branzi, Carona, Foppolo, Gandellino, Valbondione e Valleve. Lo riporta Ansa.

Problemi anche in Valle Seriana, a Parre, dove a causa di una frana è stata chiusa la provinciale 49.

Evacuate centinaia di persone

Nei sei comuni bergamaschi sono state evacuate dai vigili del fuoco per ragioni di sicurezza circa 150 persone, tra residenti e turisti.

Sfollati che si vanno ad aggiungere alle oltre 200 persone evacuate nella giornata di ieri, 20 agosto, da un campeggio a Isola di Fondra.

Troppo rischioso stare nel camping che si trova nei pressi del fiume Brembo, vicino all’esondazione.

Preoccupa la piena di Brembo e Serio

Le intense piogge delle ultime ore hanno ingrossato fiumi e torrenti della zona, provocando diverse frane e smottamenti.

A preoccupare di più sono il Brembo e il Serio, in piena e vicini all’esondazione.

“Erano anni che non si vedeva una piena del genere”, dice al Corriere della Sera il sindaco di Isola di Fondra, Carletto Forchini.

Crolla ponte a Sonico

Danni e disagi per il maltempo anche in provincia di Brescia: la situazione più difficile in Val Camonica, dove la statale 42 è stata chiusa a causa di una frana.

A Sonico è crollato il ponte di Rino, già abbattuto da un’esondazione nel 2012 e ricostruito nel 2014. Evacuate decine di persone.