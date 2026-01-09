Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 37enne italiano è destinatario di una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni del padre e della compagna di quest’ultimo. Il provvedimento è stato disposto dal GIP. presso il Tribunale di Perugia a seguito di numerosi episodi di violenza e aggressione avvenuti ad Assisi nell’aprile 2024, come emerso dalle indagini della Polizia di Stato.

Maltrattamenti, un arresto ad Assisi

Come anticipato, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi ha dato esecuzione a un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle vittime, nei confronti di un uomo di 37 anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura Generale.

Le indagini e i fatti contestati

L’indagine ha preso avvio dopo una serie di episodi di violenza domestica che hanno coinvolto il 37enne e i suoi familiari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’uomo, già destinatario di provvedimenti di ammonimento e avviso orale da parte del Questore, avrebbe ripetutamente maltrattato il padre e la moglie di quest’ultimo.

Le condotte contestate comprendono richieste insistenti di denaro, destinate all’acquisto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, e reazioni aggressive in caso di rifiuto.

Episodi di violenza e aggressioni

Nel corso della convivenza il 37enne avrebbe più volte danneggiato porte e oggetti dell’abitazione, manifestando comportamenti violenti e minacciosi. In particolare, nell’aprile 2024, si è verificato un grave episodio: l’uomo avrebbe aggredito il padre, immobilizzandolo a letto e tentando di soffocarlo con un braccio.

Anche la compagna del padre sarebbe stata vittima di insulti e minacce, soprattutto quando interveniva in difesa del marito.

La denuncia e l’intervento della Polizia

La situazione è diventata insostenibile per le due vittime, che hanno deciso di sporgere querela e rivolgersi alla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno quindi avviato gli accertamenti, raccogliendo elementi che hanno permesso di delineare un quadro di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

La decisione del Tribunale e l’esecuzione della misura

Sulla base delle risultanze investigative, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e ha disposto l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alle persone offese.

È stato inoltre previsto il monitoraggio del rispetto della misura tramite strumenti elettronici di controllo.

IPA