Un arresto per maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento a Niscemi (Caltanissetta). Un uomo di quarantadue anni è stato fermato davanti all’abitazione dell’ex moglie, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare. L’episodio si è verificato mercoledì scorso nel centro storico della città, quando la vittima ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa delle continue minacce subite.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo una segnalazione giunta alla sala operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi. Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione del centro storico, dove una donna, in evidente stato di agitazione, ha denunciato la presenza dell’ex marito nei pressi della sua casa, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità giudiziaria.

La dinamica dell’intervento

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna aveva segnalato che l’ex coniuge si era presentato davanti alla sua porta, allontanandosi poco prima dell’arrivo della pattuglia. La vittima ha inoltre riferito di essere stata minacciata nel corso della mattinata. Poco dopo, l’uomo è tornato sul posto e, alla presenza dei poliziotti, ha inveito contro la ex compagna, aggravando così la sua posizione.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, era stato ammonito dal Questore di Caltanissetta e arrestato in passato per lo stesso tipo di reato nell’agosto del 2024. Nonostante la misura cautelare del divieto di avvicinamento, il quarantaduenne ha continuato a perseguitare l’ex moglie, come dimostrato dalle numerose denunce e dalle reiterate minacce rivolte alla donna.

Le dichiarazioni dell’arrestato

Durante la stesura degli atti in Commissariato, l’uomo ha dichiarato agli agenti che, se fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe comunque violato la misura, tornando nuovamente presso l’abitazione dell’ex moglie. Questa affermazione ha ulteriormente evidenziato la pericolosità del soggetto e la necessità di adottare misure più restrittive.

La decisione dell’Autorità giudiziaria

Alla luce delle diverse denunce di evasione pendenti a carico dell’uomo e delle minacce ripetute nei confronti della ex coniuge, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini sono tuttora in corso e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva, nel rispetto del principio di non colpevolezza.

Il contesto: la tutela delle vittime di violenza domestica

Il caso di Niscemi si inserisce in un quadro più ampio di interventi delle forze dell’ordine a tutela delle vittime di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica. Le misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, rappresentano strumenti fondamentali per proteggere chi subisce minacce e aggressioni da parte di ex partner o familiari. Tuttavia, la loro efficacia dipende anche dalla capacità di monitorare e intervenire tempestivamente in caso di violazione delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, attraverso i Commissariati territoriali, svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro la persona, in particolare nei casi di maltrattamenti e stalking. L’intervento rapido degli agenti di Niscemi ha permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima e di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per comportamenti violenti e persecutori.

Le misure cautelari e la loro efficacia

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è una delle misure più utilizzate per prevenire episodi di violenza domestica. Tuttavia, come dimostrato dal caso di Niscemi, non sempre tali provvedimenti riescono a fermare chi è determinato a violarli. In questi casi, la collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali diventa fondamentale per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Le indagini in corso

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela proseguono per accertare tutte le responsabilità dell’arrestato e ricostruire la sequenza degli episodi di maltrattamenti e minacce denunciati dalla vittima. Gli inquirenti stanno valutando anche le precedenti denunce di evasione e la possibilità che l’uomo abbia violato altre disposizioni dell’Autorità giudiziaria.

Il principio di non colpevolezza

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva. Fino a quel momento, l’uomo è da considerarsi non colpevole, in ossequio al principio di presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione italiana.

La situazione attuale

Attualmente, l’arrestato si trova in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la vittima è stata assistita dagli agenti del Commissariato di Niscemi e dai servizi sociali locali. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza della donna.

IPA