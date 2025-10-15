Maltratta la compagna a Chioggia, i carabinieri in casa trovano un arsenale con Kalashnikov: 46enne arrestato
Un 46enne è stato arrestato a Chioggia per detenzione di armi da guerra e maltrattamenti. Sequestrato un arsenale dopo una lite domestica.
Un arresto a Chioggia nella mattinata dell’11 ottobre. Un uomo di 46 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di armi clandestine, munizionamento da guerra, detenzione di armi comuni, ricettazione, maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dopo una richiesta di aiuto per una lite domestica, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto nell’abitazione dell’uomo.
La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata dell’11 ottobre, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una lite in famiglia. La richiesta di intervento è stata inoltrata dalla compagna convivente dell’uomo, che ha denunciato una situazione di tensione e violenza domestica.
Le dichiarazioni della vittima e la prima ispezione
Giunti sul posto, i militari hanno soccorso la donna, la quale ha riferito di essere stata vittima, da tempo, di vessazioni, maltrattamenti, aggressioni fisiche e minacce da parte del compagno. I Carabinieri hanno quindi proceduto a una prima ispezione dell’abitazione, alla ricerca di oggetti potenzialmente pericolosi. Durante il controllo, è stata rinvenuta un’ascia tattica modello “tomahawk” posizionata sul comodino della camera da letto.
La perquisizione e la scoperta dell’arsenale
La situazione ha spinto i militari a eseguire una perquisizione approfondita dell’abitazione e delle relative pertinenze. L’operazione ha portato alla luce un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di una cantina. Sono stati sequestrati:
- Un fucile mitragliatore “Kalashnikov AK/47” con matricola abrasa, corredato da 5 caricatori bifilari contenenti complessivamente 119 cartucce calibro 7,62;
- Una pistola calibro 7,65 con caricatore contenente 6 proiettili;
- Oltre 470 cartucce di vario calibro e modello;
- 2 pugnali e una baionetta militare;
- Un fucile ad aria compressa corredato da 500 piombini marca “Diablo”;
- Circa 50 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
L’arresto e il trasferimento in carcere
Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore di Venezia” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono attualmente in corso accertamenti per determinare la provenienza delle armi sequestrate e verificare se siano state utilizzate in passato per la commissione di altri reati.
