Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Chioggia nella mattinata dell’11 ottobre. Un uomo di 46 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di armi clandestine, munizionamento da guerra, detenzione di armi comuni, ricettazione, maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dopo una richiesta di aiuto per una lite domestica, che ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale nascosto nell’abitazione dell’uomo.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata dell’11 ottobre, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a una lite in famiglia. La richiesta di intervento è stata inoltrata dalla compagna convivente dell’uomo, che ha denunciato una situazione di tensione e violenza domestica.

Le dichiarazioni della vittima e la prima ispezione

Giunti sul posto, i militari hanno soccorso la donna, la quale ha riferito di essere stata vittima, da tempo, di vessazioni, maltrattamenti, aggressioni fisiche e minacce da parte del compagno. I Carabinieri hanno quindi proceduto a una prima ispezione dell’abitazione, alla ricerca di oggetti potenzialmente pericolosi. Durante il controllo, è stata rinvenuta un’ascia tattica modello “tomahawk” posizionata sul comodino della camera da letto.

La perquisizione e la scoperta dell’arsenale

La situazione ha spinto i militari a eseguire una perquisizione approfondita dell’abitazione e delle relative pertinenze. L’operazione ha portato alla luce un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di una cantina. Sono stati sequestrati:

Un fucile mitragliatore “Kalashnikov AK/47” con matricola abrasa, corredato da 5 caricatori bifilari contenenti complessivamente 119 cartucce calibro 7,62;

“Kalashnikov AK/47” con matricola abrasa, corredato da bifilari contenenti complessivamente calibro 7,62; Una pistola calibro 7,65 con caricatore contenente 6 proiettili ;

calibro 7,65 con caricatore contenente ; Oltre 470 cartucce di vario calibro e modello;

di vario calibro e modello; 2 pugnali e una baionetta militare;

e una baionetta militare; Un fucile ad aria compressa corredato da 500 piombini marca “Diablo”;

corredato da marca “Diablo”; Circa 50 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore di Venezia” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono attualmente in corso accertamenti per determinare la provenienza delle armi sequestrate e verificare se siano state utilizzate in passato per la commissione di altri reati.

IPA