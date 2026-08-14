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Un uomo residente a Rosignano Marittimo è gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e contro di lui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare. L’ordinanza, richiesta dalla Procura della Repubblica, è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno e portata a termine dalla Polizia di Stato. L’intervento è scaturito dalla denuncia della compagna convivente, che ha raccontato agli investigatori di aver subito ripetute violenze fisiche e psicologiche.

Le indagini a Rosignano Marittimo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla compagna dell’indagato.

La donna ha riferito di essere stata vittima, per un periodo prolungato, di una serie di comportamenti violenti: offese, umiliazioni, minacce di morte e aggressioni fisiche. Alcuni degli episodi sono stati documentati con fotografie che mostravano lesioni e segni compatibili con le aggressioni descritte.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

Le dichiarazioni della vittima sono state confermate da testimonianze raccolte dagli agenti e da ulteriori elementi acquisiti durante l’attività di polizia giudiziaria.

Tutto il materiale probatorio è stato trasmesso senza indugio alla Procura della Repubblica di Livorno, che ha richiesto al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’uomo.

L’intervento della Polizia di Stato

L’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari e subito eseguita dalla Polizia di Stato di Rosignano.

L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di contrasto alla violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva a tutela delle vittime e interrompere situazioni di grave pericolo.

Il ruolo della vittima e la tutela delle persone offese

Particolare rilievo ha avuto la decisione della donna di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Dopo aver compreso che le violenze fisiche, verbali e psicologiche subite non potevano essere considerate espressione di amore, la vittima ha scelto di denunciare i fatti, consentendo così agli inquirenti di intervenire rapidamente.

IPA