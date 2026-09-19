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È stato arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia a seguito della denuncia presentata dalla giovane fidanzata. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si è svolta a Crotone e ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati varato dal Questore della provincia.

La denuncia e le prove raccolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dalla denuncia sporta dalla giovane donna presso l’ufficio denunce della Questura. La vittima ha raccontato agli investigatori una serie di episodi di violenza e comportamenti maltrattanti da parte del compagno, fornendo elementi ritenuti di particolare rilievo e allarme.

La donna si è presentata agli uffici della Polizia e ha riferito dettagliatamente quanto accaduto, consegnando anche un video registrato con il cellulare della nonna. Nel filmato, che documenta una conversazione telefonica tra lei e il compagno, sono emerse minacce di morte rivolte alla giovane. Questo materiale è stato subito acquisito dagli agenti delle Volanti e sottoposto ad approfondimenti investigativi.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di delineare un quadro chiaro di maltrattamenti sia psicologici che fisici. Le risultanze investigative hanno portato all’arresto dell’uomo in flagranza differita. L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.

La decisione del giudice

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, ritenendo legittimo l’operato della Polizia di Stato. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, a tutela della vittima e per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il contesto: il piano della Questura

L’attività si inserisce in un più ampio piano predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzato a prevenire e reprimere i reati. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto ai reati previsti dal “Codice Rosso”, con particolare attenzione alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L’obiettivo è garantire la massima protezione alle persone più vulnerabili attraverso interventi tempestivi e coordinati.

Strumenti per la segnalazione dei reati

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito ai cittadini a utilizzare l’applicazione “YouPol”, che consente di segnalare, anche in forma anonima, episodi di maltrattamenti, violenza di genere, bullismo e revenge porn. Questo strumento favorisce un intervento rapido ed efficace delle forze dell’ordine.

Controlli sul territorio

Nella stessa giornata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, gli equipaggi della Squadra Volante hanno identificato 252 persone e controllato 128 veicoli. Sono stati inoltre effettuati controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. L’azione rientra nelle attività ordinarie di prevenzione e sicurezza svolte dalla Polizia di Stato a Crotone.

IPA