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Un 35enne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre è destinatario di un provvedimento di ammonimento. La misura è stata disposta dal Questore della provincia di Ancona a seguito di ripetuti episodi di aggressività, sia in ambito domestico che in luoghi pubblici, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Maltrattamenti alla madre ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha adottato la misura di ammonimento nei confronti dell’uomo, invitandolo formalmente a rispettare la legge e a non reiterare comportamenti violenti.

Il provvedimento è stato notificato dopo che sono stati accertati diversi episodi di aggressività e maltrattamenti perpetrati dal 35enne nei confronti della madre.

Le condotte violente e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito, le condotte maltrattanti si sono manifestate sia all’interno dell’abitazione familiare sia in luoghi pubblici ad Ancona, spesso alla presenza di altre persone. In più occasioni il vicinato ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dei comportamenti violenti dell’uomo.

In uno degli episodi la madre è stata trasportata presso il nosocomio per accertamenti medici, mentre il figlio ha raggiunto la donna in ospedale continuando a tenere atteggiamenti aggressivi e molesti. Anche in questa circostanza si è reso necessario un ulteriore intervento delle forze dell’ordine.

Le conseguenze del provvedimento

Il Questore Capocasa ha sottolineato che la misura di ammonimento rappresenta un importante strumento di prevenzione, volto a tutelare la vittima e a scoraggiare la reiterazione di comportamenti violenti.

È stato inoltre ricordato che, qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine senza la necessità di una querela specifica da parte della vittima.

IPA