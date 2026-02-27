Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 44 anni è stato sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia a Lucca. Il provvedimento, che prevede il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato,la misura è stata disposta nell’ambito di un procedimento penale avviato a seguito di reiterate condotte vessatorie nei confronti della moglie convivente.

Maltrattamenti in famiglia a Lucca

La Squadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano di 44 anni. L’uomo è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con l’ulteriore applicazione del braccialetto elettronico nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia.

Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti vessatori che sarebbero stati messi in atto dall’indagato nei confronti della moglie convivente. Secondo gli inquirenti, le condotte si sarebbero verificate anche alla presenza dei figli minori e sarebbero state alimentate da frequenti discussioni dovute a motivi di gelosia e a difficoltà economiche, aggravate dall’abuso di bevande alcoliche.

L’uomo avrebbe assunto sistematicamente atteggiamenti prevaricatori e lesivi dell’integrità fisica e psicologica della donna. Le azioni contestate comprendono ripetute offese, umiliazioni, episodi di violenza fisica come spintoni e strattonamenti, oltre a comportamenti intimidatori.

Le conseguenze sulla vittima

Le condotte descritte avrebbero determinato nella persona offesa un progressivo stato di prostrazione, assuefazione e incapacità di reazione, generando anche un persistente stato di ansia.

La situazione familiare sarebbe quindi diventata insostenibile, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’avvio delle indagini.

L’attività investigativa

Gli operatori della Squadra Mobile hanno condotto un’attività investigativa che ha permesso di raccogliere un quadro probatorio significativo.

Sulla base degli elementi raccolti è stata richiesta e ottenuta l’applicazione della misura cautelare nei confronti dell’indagato.

L’intervento della Squadra Mobile della Questura di Lucca si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di disagio e di rivolgersi alle autorità competenti per ottenere protezione e supporto.

IPA