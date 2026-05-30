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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Crotone. Un uomo, condannato a 4 anni di reclusione, è stato fermato nel pomeriggio odierno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, dopo che le indagini hanno ricostruito vent’anni di violenze domestiche ai danni della moglie.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è il risultato di una lunga e complessa attività investigativa avviata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone. L’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha raccontato di essere stata vittima di violenza fisica, psicologica e morale da parte del marito convivente. Gli investigatori della sezione specializzata “Reati contro la persona” hanno raccolto riscontri e ricostruito una sequenza di comportamenti vessatori, minacciosi e aggressivi perpetrati dall’uomo.

Vent’anni di soprusi e sofferenze

L’attività di indagine ha permesso di accertare che la donna ha subito maltrattamenti per circa vent’anni, in un contesto familiare segnato da sopraffazione e grave sofferenza personale. Gli episodi di violenza sono stati descritti come quotidiani e hanno coinvolto sia la sfera fisica che quella psicologica, lasciando la vittima in una condizione di costante disagio e paura.

Nel pomeriggio di oggi, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, procedendo all’arresto dell’uomo. Successivamente, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Crotone, dove sconterà la pena di 4 anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Un’azione inserita in un piano più ampio

L’operazione si inserisce all’interno di un più vasto piano di controllo del territorio, promosso dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere i reati, incrementando la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastando ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alla violenza domestica.

IPA