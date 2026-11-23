Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avrebbe sottoposto la madre a continue aggressioni e umiliazioni, arrivando anche a danneggiare oggetti all’interno della sua abitazione. Per un uomo di 41 anni di Frosinone è scattato il divieto di avvicinamento alla donna, con controllo elettronico. Il provvedimento impone di mantenere una distanza di almeno mille metri dalla vittima.

Maltrattamenti alla madre a Frosinone, la denuncia della donna

A far partire le indagini è stata proprio la madre del 41enne, che si è rivolta alla Polizia per denunciare i comportamenti del figlio. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere gravi indizi di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi e umilianti nei confronti della donna, accompagnati da episodi di danneggiamento degli oggetti presenti nella sua abitazione.

Non si sarebbe trattato, quindi, soltanto di discussioni familiari. Le condotte contestate avrebbero provocato nella madre sofferenze psicologiche e un persistente stato di paura, tanto da rendere necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. La denuncia ha consentito agli agenti di ricostruire la situazione e raccogliere gli elementi successivamente sottoposti alla valutazione del giudice.

Il figlio deve restare ad almeno mille metri dalla madre

Sulla base degli elementi emersi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha disposto nei confronti del 41enne una misura cautelare di divieto di avvicinamento. L’uomo dovrà mantenersi a una distanza non inferiore a mille metri dalla madre. Il provvedimento prevede inoltre il controllo elettronico, finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.

L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato nella giornata di domenica 22 novembre. La misura è stata adottata per tutelare l’incolumità della donna e prevenire il rischio che possano verificarsi nuovi episodi di maltrattamento.

Le indagini della Squadra Mobile e la tutela della vittima

L’intervento è il risultato dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone dopo la denuncia della vittima. Gli elementi raccolti dagli agenti sono stati ritenuti sufficienti dal giudice per applicare una misura cautelare volta a impedire ulteriori condotte nei confronti della donna.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto alla violenza domestica e di genere svolta dalla Questura, attraverso il monitoraggio delle situazioni segnalate e gli accertamenti sui presunti responsabili.

IPA