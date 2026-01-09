Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

15 persone, tra cui due minori, sono state denunciate per una corsa clandestina di cavalli organizzata all’alba di domenica scorsa nelle strade del comune catanese di Campo Rotondo Etneo. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato anche al sequestro di animali e denaro, con l’accusa di organizzazione di gara clandestina e maltrattamento di animali.

Corse clandestine di cavalli a Campo Rotondo Etneo

Secondo le prime informazioni la gara illegale è stata avviata all’alba di domenica 4 gennaio. Due fantini, ciascuno alla guida di un calesse, hanno dato il via a una corsa di circa due chilometri lungo le strade di Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania.

Intorno a loro numerosi spettatori a bordo di moto e automobili hanno seguito la competizione, incitando i cavalli con clacson e guidando a velocità elevata, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e quella degli animali coinvolti.

I fatti

Le indagini hanno rivelato che queste gare clandestine vengono spesso pianificate in aree isolate, dove è più facile per i partecipanti eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Anche in questa occasione la scelta del luogo ha favorito la temporanea fuga di alcuni indagati, che hanno cercato di far perdere le proprie tracce subito dopo la fine della corsa.

Il ruolo dei droni e l’intervento degli agenti

Fondamentale per il successo dell’operazione è stato l’utilizzo dei droni della Questura di Catania. Gli investigatori hanno monitorato dall’alto sia gli organizzatori sia il pubblico presente, senza essere notati.

Quando i piloti dei droni hanno individuato il punto esatto della gara oltre venti poliziotti sono intervenuti rapidamente sul posto.

Fermati fantini e spettatori

Gli agenti della Squadra a cavallo hanno messo in sicurezza gli animali per evitare che potessero scappare e causare incidenti.

Nel frattempo le Volanti e la Squadra mobile hanno fermato uno dei fantini e tre persone che stavano festeggiando la vittoria. Gli altri partecipanti, alcuni dei quali con il volto coperto, sono fuggiti in sella a scooter con le targhe nascoste. Tuttavia le indagini hanno permesso di rintracciarli e denunciarli successivamente.

Il sequestro e l’affidamento degli animali

Durante l’operazione sono stati sequestrati 5mila euro in contanti, un “pizzino” con i nomi degli scommettitori e i due calessi utilizzati nella corsa.

I cavalli, entrambi purosangue inglesi dotati di microchip, sono stati visitati dal veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e poi sequestrati. Gli animali sono stati affidati a una ditta specializzata che si occuperà della loro cura e benessere.

Le accuse

I 15 denunciati, tra cui due minori, dovranno rispondere delle accuse di organizzazione di gara clandestina e maltrattamento di animali.

L’operazione ha permesso di interrompere una pratica pericolosa sia per la sicurezza pubblica sia per la tutela degli animali, dimostrando l’efficacia delle nuove tecnologie e della collaborazione tra le diverse unità della Polizia di Stato.

Le corse clandestine di cavalli rappresentano un fenomeno ancora diffuso in alcune zone della provincia di Catania, dove vengono organizzate in aree periferiche per sfuggire ai controlli.

IPA