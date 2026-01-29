Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato su richiesta della Procura della Repubblica. Il soggetto, un 50enne di Campobasso è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale con l’accusa di aver maltrattato l’ex compagna, una 40enne residente nel capoluogo. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio del 28 gennaio 2026.

Maltrattamenti in famiglia a Campobasso

La Squadra Mobile di Campobasso ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

L’uomo, residente nel capoluogo molisano, è stato individuato come presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex compagna, una 40enne anch’essa di Campobasso.

L’indagine e la fase processuale

La misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica, che ha ritenuto necessario intervenire per tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ha sottolineato, attraverso il comunicato firmato dal Procuratore dr. Nicola D’Angelo, la particolare attenzione rivolta al contrasto dei maltrattamenti in famiglia e delle condotte persecutorie.

Questi comportamenti, infatti, possono degenerare in reati ancora più gravi motivo per cui le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno intensificato le attività di indagine e l’applicazione di misure cautelari a tutela delle vittime.

Il Codice Rosso e la tutela delle vittime

Nel corso dell’anno sono state numerose le indagini e le misure cautelari adottate nell’ambito del cosiddetto “Codice Rosso”, la normativa che prevede una corsia preferenziale per i procedimenti riguardanti maltrattamenti, stalking e violenza domestica.

L’obiettivo è quello di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle segnalazioni di reati contro le persone, in particolare nei casi di violenza tra le mura domestiche.

Conclusioni e prossimi sviluppi

L’arresto del 50enne rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle istituzioni nel contrasto ai maltrattamenti in famiglia.

Le indagini proseguiranno per accertare tutti gli aspetti della vicenda e garantire la tutela della vittima. Nel frattempo la Procura invita chiunque sia vittima di violenza domestica a rivolgersi alle forze dell’ordine per ottenere protezione e assistenza.

