Un’operazione internazionale coordinata dalla Procura di Udine ha portato alla cattura di tre latitanti in Albania e Romania. I soggetti, destinatari in Italia di provvedimenti restrittivi per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e furti, saranno presto estradati per scontare quasi 14 anni di reclusione complessiva.

Operazione “WANTED”: la collaborazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nell’ambito della progettualità “WANTED” e ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato di Udine, della Procura locale, della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il supporto del Servizio Centrale Operativo. Grazie a questa sinergia, sono stati localizzati e arrestati tre soggetti che si erano sottratti alla giustizia italiana, rifugiandosi all’estero.

Due arresti in Albania: maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Il 29 e 30 ottobre scorsi, la Polizia albanese ha eseguito due arresti su impulso dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania e in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il primo latitante, un 58 enne cittadino albanese, era stato condannato in Italia a 4 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente in un comune dell’hinterland udinese, si era reso responsabile di una lunga serie di episodi di violenza nei confronti della moglie tra il 2008 e il 2023. Dopo la condanna di primo grado, aveva lasciato l’Italia per tornare nel suo Paese d’origine. Le indagini hanno permesso di localizzarlo e arrestarlo a Scutari, in esecuzione di un provvedimento di cattura a fini estradizionali disposto dalla Procura di Udine.

Il secondo arrestato in Albania, nella città di Tropoia, è un 46 enne cittadino albanese, condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale commessa nel 2010 ai danni di una giovane ragazza con deficit, residente in un comune della bassa friulana. Dopo un lungo iter giudiziario, la condanna è divenuta esecutiva e l’uomo, che aveva lasciato l’Italia da alcuni anni, è stato individuato e arrestato grazie alle verifiche condotte dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, su disposizione della Procura di Udine.

Un arresto in Romania per furti in esercizi pubblici

Il 24 ottobre, a Oancea in Romania, la Polizia rumena ha arrestato un cittadino moldavo di 35 anni, destinatario in Italia di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Trieste. L’uomo deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una serie di furti commessi tra il 2009 e il 2010 ai danni di esercizi pubblici nella provincia udinese. All’epoca dei fatti, il soggetto faceva parte di un sodalizio transnazionale dedito alla commissione di eventi predatori. Le indagini, svolte in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di accertare che il latitante aveva soggiornato in diversi Paesi europei prima di essere rintracciato e arrestato in Romania, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo.

Le estradizioni e il totale delle pene

I tre stranieri arrestati saranno presto estradati in Italia per espiare le rispettive pene, che ammontano complessivamente a quasi 14 anni di reclusione. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità transnazionale e conferma l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia italiane e quelle estere.

Il ruolo di Udine e della cooperazione internazionale

La Procura di Udine ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento delle attività, lavorando in sinergia con le autorità giudiziarie e di polizia di diversi Paesi.

