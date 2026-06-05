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È stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico e l’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo residente a Cisterna di Latina, accusato di maltrattamenti e violenza in ambito domestico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato.

Le indagini e l’origine del provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza cautelare è stata adottata a seguito di un’attività investigativa condotta dal personale della sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina. L’inchiesta ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha permesso agli investigatori di raccogliere gravi indizi riguardo a reiterate condotte di maltrattamento e violenza domestica.

Le verifiche svolte dagli agenti hanno consentito di delineare un quadro di vessazioni, minacce e aggressioni perpetrate in ambito familiare e protrattesi nel tempo. In particolare, l’ultimo episodio avrebbe visto una violenta aggressione fisica ai danni della donna, che ha riportato lesioni. Gli elementi raccolti, tra cui dichiarazioni, documentazione sanitaria e ulteriori riscontri investigativi, hanno evidenziato una situazione di forte conflittualità e comportamenti intimidatori che avrebbero generato nella vittima uno stato di paura costante per la propria sicurezza.

Le misure cautelari adottate

Alla luce dei riscontri ottenuti, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di adottare misure cautelari urgenti. Sono stati così convalidati i provvedimenti d’urgenza già disposti dal Pubblico Ministero di turno, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da queste frequentati, oltre all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.

L’episodio, avvenuto a Cisterna di Latina, rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione delle istituzioni verso la prevenzione e il contrasto della violenza domestica.

IPA