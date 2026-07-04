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Una misura di sicurezza provvisoria nei confronti di un uomo, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Cassino, dove sono stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Cassino, che ha ordinato il ricovero dell’indagato presso una struttura terapeutica, in considerazione delle condizioni di salute dell’uomo.

L’intervento a Cassino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Cassino ha eseguito la misura di sicurezza provvisoria nei confronti dell’uomo, già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Frosinone.

Gli agenti hanno ricostruito un quadro di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, accusato di aver messo in atto una condotta sistematica di vessazioni, sopraffazione e violenza morale nei confronti dei propri familiari.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe reiteratamente insultato, minacciato e intimidito i familiari, arrivando anche a aggressioni verbali ripetute.

Questi comportamenti, ritenuti particolarmente gravi e lesivi, hanno portato le autorità a intervenire con urgenza per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti e atti persecutori.

La decisione del Gip e le motivazioni

Il Gip del Tribunale di Cassino ha disposto la misura di sicurezza provvisoria, valutando sia la gravità delle condotte contestate sia lo stato di salute dell’indagato.

In virtù di queste considerazioni, è stato prescritto all’uomo di risiedere presso una struttura terapeutica idonea, dove potrà essere seguito e monitorato da personale specializzato.

L’episodio avvenuto a Cassino rappresenta un ulteriore caso di attenzione delle forze dell’ordine verso i reati commessi in ambito familiare, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di maltrattamenti e atti persecutori. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità dell’indagato, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

IPA