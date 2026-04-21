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Un cittadino ferrarese condannato per lesioni e falso è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara, a seguito di specifiche indagini.

Un arresto a Ferrara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato a termine l’arresto di un cittadino locale. L’intervento è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

L’uomo era già conosciuto dagli investigatori per diversi precedenti di polizia, in particolare per reati contro la persona e contro la fede pubblica.

Le indagini e il rintraccio dell’uomo

Il cittadino ferrarese è stato individuato grazie a mirate attività investigative condotte dagli agenti della Squadra Mobile. Le ricerche si sono concentrate su soggetti già noti per precedenti reati, permettendo così di rintracciare l’uomo destinatario del provvedimento restrittivo.

Le indagini hanno avuto come obiettivo principale l’esecuzione del provvedimento di cumulo pene, che ha riunito le condanne definitive a carico dell’arrestato.

I reati contestati e la pena da scontare

Il provvedimento di arresto deriva da condanne definitive per lesioni aggravate commesse in ambito familiare, falsa attestazione a un pubblico ufficiale e falso ideologico in atto pubblico.

Questi reati sono stati oggetto di distinti procedimenti penali, successivamente confluiti nel cumulo di pene disposto dall’Autorità Giudiziaria. In totale, l’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni e 9 mesi di reclusione.

Conclusione delle procedure e trasferimento in carcere

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ferrara, dove sconterà la pena prevista dal provvedimento. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro la persona e la fede pubblica, portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio.

IPA