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Una misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata emessa nei confronti di un uomo residente nella provincia di Frosinone, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni del figlio minore. Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari, è stato adottato il 15 luglio per prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Le indagini e la denuncia a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una denuncia presentata dall’ex moglie dell’uomo, madre della vittima.

La donna si è rivolta agli agenti della Squadra Mobile, segnalando una situazione di maltrattamenti ripetuti e comportamenti aggressivi nei confronti del figlio minore. L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo la segnalazione, ha permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico dell’indagato.

La misura cautelare e il braccialetto elettronico

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha valutato attentamente il quadro indiziario fornito dalla Polizia di Stato, ritenendolo esaustivo e sufficiente per l’adozione di una misura cautelare.

È stato quindi disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, con l’obiettivo di impedire la reiterazione di ulteriori fatti di reato e garantire la sicurezza del minore. Inoltre, all’uomo verrà applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che consente alle autorità di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice.

Il contesto: la lotta alla violenza domestica

L’indagine si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di monitoraggio e prevenzione che la Questura di Frosinone e le sue articolazioni svolgono per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente in presenza di segnali di disagio e di adottare tutte le misure necessarie per tutelare le vittime, specialmente quando si tratta di minori.

Presunzione di innocenza e garanzie per l’indagato

Le autorità hanno precisato che, allo stato attuale, l’uomo è solamente indiziato di delitto. La sua posizione sarà oggetto di un approfondito vaglio giudiziario e solo una sentenza definitiva potrà eventualmente accertarne la colpevolezza.

Tale precisazione viene fornita nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, a tutela dei diritti dell’indagato e delle parti coinvolte.

IPA