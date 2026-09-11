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Un arresto, sei denunce e una segnalazione amministrativa, questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Maddaloni (Caserta) nella serata di ieri. L’operazione, finalizzata a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e prevenire fenomeni di criminalità diffusa, ha interessato il comune e le aree limitrofe, portando a numerosi interventi per contrastare reati predatori e altre forme di illegalità.

L’arresto per maltrattamenti in famiglia a Maddaloni

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 32enne di Maddaloni (Caserta), destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare con ripristino della custodia in carcere.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, deve scontare una pena residua di due anni, due mesi e sette giorni di reclusione, in seguito a una condanna per maltrattamenti in famiglia commessi nel territorio di Maddaloni nel 2025.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte nell’ambito della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Sei denunce per violazioni varie: sicurezza stradale e urbanistica sotto la lente

Durante la stessa operazione, i militari hanno denunciato sei persone in stato di libertà per diverse violazioni. Tra queste, un 35enne residente a Caivano è stato deferito per non aver rispettato l’ordine di fermarsi impartito dai Carabinieri, mentre era alla guida di un motociclo. Un’altra denuncia ha riguardato un 78enne di Valle di Maddaloni, ritenuto responsabile di una violazione urbanistica per aver realizzato una tettoia senza il necessario permesso di costruire.

Un 56enne originario e residente a Napoli è stato invece denunciato per la presunta violazione degli obblighi di custodia relativi a un motociclo sottoposto a fermo amministrativo. I controlli alla guida hanno portato inoltre a due denunce per guida senza patente, mai conseguita: i soggetti coinvolti sono un 28enne di Mugnano di Napoli residente a Castello di Cisterna e un 37enne di Somma Vesuviana. Un’ulteriore denuncia ha interessato un altro 28enne domiciliato ad Acerra, anch’egli sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Tutte le posizioni sono ora al vaglio delle Autorità competenti.

Contrasto agli stupefacenti: segnalato un 36enne di Benevento

Nel corso delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa un 36enne originario e residente a Benevento. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 3,5 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e custodita in attesa delle procedure previste dalla legge.

IPA