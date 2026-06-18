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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e violenza privata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Rieti, dove un giovane di ventotto anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a un’ordinanza del Tribunale. Il provvedimento è stato eseguito dopo che la madre dell’uomo, esasperata dai comportamenti violenti del figlio, aveva sporto denuncia presso la Questura. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Le indagini e la denuncia della madre

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla madre del giovane presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti.

La donna, esasperata dai continui episodi di violenza domestica, ha deciso di rivolgersi alle autorità per mettere fine a una situazione divenuta insostenibile. Secondo quanto raccolto dagli agenti, il figlio si sarebbe reso responsabile di ripetute ingiurie, minacce gravi, percosse e danneggiamenti sia all’auto della madre che ad altri oggetti presenti nell’abitazione.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato, un ventottenne originario di Rieti, era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave a suo carico, in particolare per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti della madre.

L’ordinanza del Tribunale e l’esecuzione della misura cautelare

Alla luce delle prove raccolte, il Gip del Tribunale di Rieti ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno rintracciato il ventottenne e lo hanno condotto presso l’abitazione del padre, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA