Un provvedimento di espulsione è stato eseguito nei confronti di un cittadino filippino di 40 anni, già detenuto per maltrattamenti in famiglia, al termine della sua pena presso il carcere di Viterbo. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

Maltrattamenti in famiglia a Viterbo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata del 27 gennaio il personale della Questura di Viterbo ha dato esecuzione a un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino filippino. L’uomo, di 40 anni, era detenuto presso l’Istituto di pena Nicandro Izzo dove stava scontando una condanna a due anni e sei mesi per essere stato ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’esecuzione del provvedimento

Il cittadino filippino, già noto alle forze dell’ordine e irregolarmente presente sul territorio italiano, è stato raggiunto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo.

L’esecuzione del provvedimento è stata affidata al Questore, che ha disposto il trattenimento dell’uomo presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ) subito dopo la scarcerazione.

Il trasferimento al Centro di Permanenza per i Rimpatri

Al termine della detenzione il cittadino filippino è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in attesa del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il trasferimento è avvenuto in conformità alle procedure previste per i soggetti destinatari di provvedimenti di espulsione a seguito di condanne per reati gravi, come i maltrattamenti in famiglia.

Il contrasto all’immigrazione clandestina

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione clandestina portate avanti dalla Polizia di Stato e dalla Prefettura di Viterbo. Secondo gli investigatori, infatti, il 40enne sarebbe risultato irregolare sul territorio italiano, un reato secondo la legge in vigore in Italia.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative sull’immigrazione, intervenendo in particolare nei confronti di soggetti che hanno commesso reati e risultano irregolari sul territorio italiano come nel caso del cittadino filippino destinatario del decreto oggi riportato.

IPA