Un arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino extracomunitario è stato fermato dopo che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe minacciato e aggredito ripetutamente la compagna e un altro uomo, generando in entrambi uno stato di ansia e paura tali da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Maltrattamenti in famiglia a Viterbo

L’arresto è avvenuto nella giornata del 9 febbraio, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Viterbo ha eseguito la misura cautelare nei confronti dell’uomo.

L’operazione è stata disposta dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, dopo una serie di segnalazioni e approfondimenti investigativi.

Una convivenza segnata da violenze e minacce

Secondo quanto emerso dalle indagini, la coppia conviveva da circa cinque anni ma la relazione era stata caratterizzata da numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo avrebbe più volte minacciato e aggredito fisicamente la compagna arrivando a spingerla, percuoterla e persino allontanarla da casa. Tali episodi si sarebbero verificati anche in presenza del figlio minore della coppia, aggravando ulteriormente la situazione.

La fuga della vittima e il coinvolgimento del figlio

In alcune circostanze, la donna si è vista costretta a cercare rifugio insieme al figlio presso i propri genitori, nel tentativo di sfuggire a ulteriori conseguenze delle violenze subite.

La gravità delle condotte contestate ha portato le vittime a vivere in uno stato di costante preoccupazione per la propria incolumità.

Atti persecutori anche verso un conoscente

Negli ultimi mesi l’indagato avrebbe inoltre rivolto la propria rabbia verso un altro uomo ritenuto responsabile dei problemi relazionali con la compagna.

Anche quest’ultimo sarebbe stato oggetto di aggressioni fisiche e minacce di morte, oltre che di una vera e propria persecuzione tramite profili social.

Le conseguenze per le vittime

I comportamenti violenti e persecutori dell’uomo hanno avuto pesanti ripercussioni sulle due persone offese, che hanno sviluppato uno stato di ansia e timore tale da dover modificare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, nel tentativo di evitare ulteriori episodi di violenza.

A seguito delle segnalazioni raccolte dalla Squadra Mobile, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura restrittiva. Il G.I.P. ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita dagli operatori di polizia mediante l’accompagnamento dell’indagato presso la casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo.

