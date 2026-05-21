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Un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa sono stati eseguiti nei confronti di un 45enne rumeno residente nel Beneventano, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il dispositivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, è stato applicato con il supporto del braccialetto elettronico per garantire la sicurezza delle vittime.

Maltrattamenti ad Avellino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cervinara (AV) hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari.

L’intervento si è reso necessario a seguito delle ripetute segnalazioni di maltrattamenti subiti dalla moglie e dalla figlia convivente dell’uomo.

Le condotte contestate e le sofferenze inflitte

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti vessatori, tra cui ingiurie, molestie e percosse, nei confronti dei propri familiari.

Queste azioni avrebbero causato alle vittime una condizione di perdurante sofferenza e umiliazione. In più occasioni, la coniuge è stata costretta a rivolgersi ai sanitari per ricevere cure a seguito delle violenze subite.

Il ruolo della Procura e il Codice Rosso

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso, la normativa che rafforza la tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità, in particolare donne e minori vittime di maltrattamenti e violenze domestiche.

L’obiettivo delle attività investigative è quello di garantire una protezione tempestiva ed efficace alle fasce deboli della popolazione.

Il contesto territoriale e la tutela delle vittime

L’intervento delle forze dell’ordine nel territorio del beneventano e della provincia di Avellino conferma l’attenzione delle istituzioni verso il contrasto alla violenza domestica e la protezione delle vittime. L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta una misura concreta per impedire ulteriori contatti tra l’indagato e le persone offese, riducendo il rischio di recidiva e garantendo maggiore sicurezza.

IPA