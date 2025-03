Maltrattamenti in famiglia, truffe e violenze allo stadio: misure di prevenzione per 14 individui a Imperia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 14 individui colpiti da misure di prevenzione il bilancio delle attività della Questura di Imperia nell’ultima settimana. Provvedimenti di allontanamento e ammonimenti sono stati emessi per prevenire ulteriori reati.

Provvedimenti di Allontanamento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei confronti di 5 persone coinvolte in reati vari, sono stati emessi provvedimenti di allontanamento da alcuni comuni della provincia di Imperia con divieto di ritorno. Due individui, autori di numerosi furti, sono stati allontanati da Vallecrosia, mentre altri due, sorpresi a compiere una truffa ai danni di un anziano residente nel capoluogo, sono stati allontanati dai Comuni di Imperia e di Civezza. Il quinto soggetto è stato allontanato da Sanremo per un furto di ingente valore ai danni di un’attività commerciale.

Ammonimenti e Avvisi Orali

Sono stati emessi 2 provvedimenti di ammonimento: uno nei confronti di un giovane di Sanremo per condotte verso la sua ex fidanzata, e l’altro verso un residente di Imperia per violenze nei confronti della moglie. Inoltre, 6 provvedimenti di avviso orale, di cui quattro con prescrizioni aggiuntive, sono stati emessi per individui ritenuti socialmente pericolosi, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente o in stato di ebbrezza e maltrattamenti in famiglia.

Provvedimento D.A.SPO

Infine, un tifoso dell’Imperia Calcio è stato colpito da un provvedimento Daspo per condotte pericolose e illecite all’interno dello stadio, con divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive per due anni.

Fonte foto: IPA