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Un uomo, a Venezia, è stato raggiunto da un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia, a seguito di una denuncia presentata dalle vittime. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. dopo le indagini della Polizia di Stato.

I maltrattamenti alla moglie e alla figlia a Venezia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una richiesta di aiuto da parte di madre e figlia residenti a Marghera, frazione di Venezia.

Gli agenti del Commissariato locale hanno avviato immediatamente approfondimenti investigativi per ricostruire la situazione familiare e verificare le accuse mosse contro l’uomo.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Dalle indagini è emerso un quadro indiziario particolarmente grave. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottoposto la moglie e la figlia a vessazioni fisiche e verbali ripetute, accompagnate da ingiurie e minacce.

Inoltre, sarebbe stato solito abusare di sostanze stupefacenti, comportamento che lo avrebbe reso ancora più aggressivo nei confronti delle vittime.

L’intervento della Polizia e la misura cautelare

Alla luce della pericolosità del soggetto, gli agenti del Commissariato di Marghera hanno informato tempestivamente l’Autorità Giudiziaria, chiedendo l’adozione di una misura cautelare urgente.

Il G.I.P. di Venezia ha quindi emesso un’ordinanza che prevede l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse frequentati, oltre all’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle prescrizioni.

La posizione dell’indagato e le precisazioni delle autorità

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento penale è ancora in corso e che la colpevolezza dell’uomo dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

L’adozione della misura cautelare si è resa necessaria per tutelare l’incolumità delle vittime e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti in ambito familiare.

IPA