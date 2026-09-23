Maltrattamenti sull'ex compagna per otto anni nel Rodigino, arrestato un uomo e trovata un'arma clandestina

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È stata eseguita una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente nella provincia di Rovigo, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto è stato richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, a seguito di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire una lunga serie di condotte violente nei confronti dell’ex compagna.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Rovigo ha portato avanti un’attività investigativa che ha consentito di far luce su numerosi episodi di violenza domestica. Gli agenti hanno raccolto elementi che indicherebbero come l’uomo, dal 2017 fino ad oggi, avrebbe sottoposto l’ex compagna a ripetute vessazioni e azioni violente, spesso alla presenza della figlia minore della coppia.

Condotte violente e minacce

Nel corso delle indagini, è emerso che la donna avrebbe subito in più occasioni vere e proprie aggressioni fisiche, che le hanno provocato lesioni personali. L’indagato, inoltre, avrebbe rivolto minacce e compiuto gesti intimidatori non solo nei confronti della vittima, ma anche verso il padre della donna e gli altri figli, ormai maggiorenni e residenti fuori regione. Questi comportamenti avrebbero creato un clima di paura e tensione all’interno del nucleo familiare.

Il ritrovamento dell’arma clandestina

Durante le operazioni di esecuzione della misura cautelare, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione su uno dei veicoli utilizzati dall’uomo. Nel corso di questo controllo, è stata rinvenuta un’arma da fuoco clandestina con la matricola abrasa, elemento che aggrava ulteriormente la posizione dell’indagato e che potrebbe configurare ulteriori ipotesi di reato.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per l’uomo. Questa decisione è stata presa per tutelare la vittima e prevenire il rischio di reiterazione delle condotte contestate.

IPA