Maltrattava e minacciava la madre da anni con insistenti richieste di denaro a Latina, arrestato un 28enne
A Latina un 28enne è stato condotto in carcere: avrebbe maltrattato la madre e le avrebbe chiesto denaro minacciandola.
La Polizia di Stato ha eseguito venerdì 13 novembre a Latina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della madre. La misura è stata disposta dal gip su richiesta della Procura.
- Le condotte contestate al 28enne di Latina
- Le insistenti richieste di denaro
- Le indagini e il provvedimento
Le condotte contestate al 28enne di Latina
Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno ricostruito una serie di aggressioni fisiche e verbali, minacce e pressanti richieste di denaro che l’uomo avrebbe rivolto alla madre, con la quale conviveva.
Le condotte contestate sarebbero iniziate nel 2019 e proseguite fino a ottobre 2026. La donna si sarebbe allontanata più volte dall’abitazione e avrebbe chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Le insistenti richieste di denaro
Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figura quello del 20 ottobre: mentre la madre si trovava al lavoro, il figlio l’avrebbe chiamata chiedendole 40 euro per comprare stupefacenti.
In caso di rifiuto, avrebbe minacciato di colpirla. La donna ha contattato il 112 ed è rientrata a casa soltanto dopo l’arrivo degli agenti.
Le indagini e il provvedimento
Dopo le denunce della vittima, gli investigatori hanno esaminato anche una serie di messaggi ricevuti dalla donna, contenenti insulti e minacce.
Gli scambi, secondo la ricostruzione, hanno permesso di documentare il clima di terrore e le continue vessazioni che avrebbe subito da parte del figlio. La Squadra Mobile ha svolto le indagini su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, diretta dal dottor Gregorio Capasso. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere ravvisando un concreto pericolo di reiterazione dei reati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.