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La Polizia di Stato ha eseguito venerdì 13 novembre a Latina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai danni della madre. La misura è stata disposta dal gip su richiesta della Procura.

Le condotte contestate al 28enne di Latina

Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno ricostruito una serie di aggressioni fisiche e verbali, minacce e pressanti richieste di denaro che l’uomo avrebbe rivolto alla madre, con la quale conviveva.

Le condotte contestate sarebbero iniziate nel 2019 e proseguite fino a ottobre 2026. La donna si sarebbe allontanata più volte dall’abitazione e avrebbe chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le insistenti richieste di denaro

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori figura quello del 20 ottobre: mentre la madre si trovava al lavoro, il figlio l’avrebbe chiamata chiedendole 40 euro per comprare stupefacenti.

In caso di rifiuto, avrebbe minacciato di colpirla. La donna ha contattato il 112 ed è rientrata a casa soltanto dopo l’arrivo degli agenti.

Le indagini e il provvedimento

Dopo le denunce della vittima, gli investigatori hanno esaminato anche una serie di messaggi ricevuti dalla donna, contenenti insulti e minacce.

Gli scambi, secondo la ricostruzione, hanno permesso di documentare il clima di terrore e le continue vessazioni che avrebbe subito da parte del figlio. La Squadra Mobile ha svolto le indagini su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, diretta dal dottor Gregorio Capasso. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere ravvisando un concreto pericolo di reiterazione dei reati.

IPA