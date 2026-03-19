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Un uomo è destinatario di una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a danno della moglie e del figlio minore. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, è stato adottato a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile locale che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Maltrattamenti in famiglia a Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha portato avanti un’attività investigativa approfondita che ha permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamento e violenza domestica.

L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe ripetutamente aggredito la moglie e sottoposto sia lei che il figlio minore a un clima familiare segnato da vessazioni e prevaricazioni.

Il ruolo della Polizia e della Procura

L’indagine è stata condotta dalla sezione specializzata “Reati contro la persona” in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Quest’ultimo ha attivato tempestivamente la procedura prevista dal “Codice Rosso”, predisponendo le misure necessarie per garantire la tutela delle vittime. Gli approfondimenti investigativi sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio e da una task force di magistrati.

Ricostruzione dei fatti e collaborazione delle vittime

Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di episodi in cui l’uomo avrebbe agito con violenza fisica, morale e psicologica nei confronti della moglie e del figlio. Le vittime hanno collaborato attivamente con gli inquirenti, fornendo elementi che sono stati poi rafforzati dalle prove raccolte durante le indagini.

Questo ha portato l’Autorità Giudiziaria a richiedere una misura cautelare che è stata prontamente emessa dal G.I.P. e subito eseguita dagli agenti della Polizia di Stato.

L’impegno della Polizia contro la violenza domestica

Il provvedimento adottato rappresenta, secondo la Polizia di Stato, un segno tangibile dell’impegno costante nella lotta contro i reati riconducibili al “Codice Rosso“.

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha sottolineato l’importanza di un’azione mirata, basata su prevenzione, risposte tempestive e ascolto attivo delle vittime, per tutelare chi si trova in situazioni di sopruso e paura.

Prevenzione e ascolto: la strategia della Questura

Attraverso l’apertura di spazi di dialogo e l’adozione di misure di protezione, la Questura di Crotone mira a garantire che nessuna voce resti inascoltata.

L’obiettivo è quello di offrire sostegno concreto a chi vive o conosce situazioni di violenza domestica e di genere, affinché sia possibile intervenire tempestivamente e prevenire ulteriori episodi di maltrattamento.

IPA