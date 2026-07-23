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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Lecce, dove un uomo di 41 anni è stato fermato dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. L’operazione è stata condotta nella mattinata di martedì, quando la richiesta di aiuto è giunta al numero unico di emergenza, portando gli agenti a intervenire tempestivamente presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

I fatti in un’abitazione a Lecce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 nella tarda mattinata di martedì.

Gli equipaggi della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce sono intervenuti intorno alle ore 12:15, su disposizione del Centro Operativo Telecomunicazioni, dopo che una richiesta di soccorso aveva segnalato una situazione di pericolo in un’abitazione cittadina.

L’intervento degli agenti

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito percepito la gravità della situazione: forti grida provenivano dall’interno dell’edificio. Saliti al terzo piano, gli agenti hanno trovato il 41enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, in evidente stato di agitazione e a torso nudo, mentre inveiva con violenza contro i familiari.

Nel tentativo di riportare la calma e prevenire ulteriori aggressioni, gli operatori si sono frapposti tra l’uomo e i suoi congiunti, cercando di dissuaderlo dal proseguire nei comportamenti violenti.

La resistenza e il tentativo di aggressione

Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, continuando a insultare i presenti e cercando di sottrarsi al controllo con la forza. In un gesto improvviso, ha afferrato un quadretto appeso al muro del corridoio e ha tentato di scagliarlo contro la madre.

Solo il pronto intervento di uno dei poliziotti, che è riuscito a bloccare il braccio dell’uomo, ha impedito che l’oggetto colpisse la donna, andando invece in frantumi sul pavimento.

L’arresto e le procedure successive

Una volta immobilizzato, il 41enne è stato accompagnato in auto presso gli Uffici della Questura di Lecce. Qui, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118 per valutare le condizioni di salute del fermato.

Nel frattempo, sono state raccolte testimonianze e ricostruita la vicenda, che ha rivelato una situazione di violenze psicologiche, minacce e ingiurie perpetrate dal figlio nei confronti della madre per circa due anni. L’uomo, secondo quanto emerso, pretendeva insistentemente somme di denaro dalla donna, che, ormai esausta, aveva deciso di sporgere formale denuncia presso i Carabinieri proprio nella mattinata dell’arresto.

I precedenti penali

Dai controlli incrociati effettuati nelle banche dati, è emerso che il 41enne aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui furto, spaccio di stupefacenti, percosse, ricettazione, rapina, violenza privata e danneggiamento aggravato, oltre a diverse segnalazioni per liti in famiglia.

Il quadro delineato dalle indagini ha confermato la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento immediato.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce della gravità dei fatti e della flagranza del reato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce è stato informato dell’accaduto e ha disposto il trasferimento del fermato presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA