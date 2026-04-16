Malware colpisce utenti di Windows 11, pc a rischio col falso aggiornamento di Microsoft su un sito "clone"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una nuova campagna malware sta prendendo di mira gli utenti di Windows 11. La tecnica è semplice e subdola: imitare alla perfezione il sito ufficiale del supporto Microsoft per indurre al download di un aggiornamento falso. L’allarme arriva dagli esperti del sito Malwarebytes.

Falso aggiornamento Windows 11, come funziona la truffa

Il meccanismo è basato sul cosiddetto typosquatting, una tecnica che consiste nel creare domini web simili a quelli ufficiali. In questo caso il sito malevolo replica, come detto, l’aspetto della pagina del supporto Microsoft.

All’interno della pagina fake viene proposto un presunto aggiornamento cumulativo per Windows 11 versione 24H2.

Tutto appare credibile: layout identico, codice KB plausibile e un pulsante di download ben visibile. E basta un clic per scaricare il file infetto.

Il file pieno di virus si presenta come un installer legittimo chiamato “WindowsUpdate 1.0.0.msi”, con dimensioni di circa 83 MB. Anche i metadati sono stati manipolati per sembrare autentici, indicando “Microsoft” come autore.

Perché gli antivirus non bastano

Uno degli aspetti più preoccupanti è la capacità di questo malware di eludere i controlli di sicurezza. Il pacchetto è stato creato con WiX Toolset, un framework open source utilizzato normalmente per installer Windows, e utilizza una struttura basata su Electron, tecnologia comune a molte app legittime.

Questa combinazione consente al codice malevolo di nascondersi in profondità: per gli antivirus è difficile stanarlo e rimuoverlo.

Una volta eseguito, il software compromette il sistema e avvia la raccolta di dati sensibili: password, informazioni di sistema e persino dati di carte di credito e bancomat. Dati che possono potenzialemte essere utilizzati direttamente dagli hacker, o magari rivenduti nel dark web.

Cosa succede dopo l’installazione del malware

Dopo l’installazione, il malware si integra nel sistema operativo e si avvia automaticamente a ogni accensione del pc, senza mostrare segnali evidenti. Nel frattempo però raccoglie informazioni in background e le invia ai server degli hacker.

Secondo i dati di VirusTotal, il file malevolo non è stato rilevato neanche una volta da 69 motori antivirus al momento della scoperta.

Come difendersi dal malware

Per mettersi al sicuro dal malware è necessario seguire alcune buone pratiche:

ricorsarsi che i veri aggiornamenti Windows non vengono mai distribuiti tramite siti web, email o banner pubblicitari;

ricordarsi che gli update ufficiali compaiono solo nella sezione Impostazioni > Windows Update;

controllare bene l’indirizzo web dei siti su cui si naviga (possono contenere variazioni del nome Microsoft magari con trattini, parole aggiuntive o estensioni insolite);

ricordare che un file eseguibile che non mostra il classico processo di aggiornamento Windows è un chiaro segnale di rischio.

Come aggiornare il pc in modo sicuro

Il dominio ufficiale Microsoft resta support.microsoft.com: qualsiasi variazione è potenzialmente un tentativo di phishing.

In ogni caso, per aggiornare il pc in modo sicuro basta andare in Impostazioni / Windows Update / Verifica disponibilità aggiornamenti.