Mamdani avverte Netanyahu: "Pronto a chiedere l'arresto se verrà all'assemblea Onu a New York"

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Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha lanciato un avvertimento al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: se il leader d’Israele andrà nella Grande Mela, il primo cittadino americano è pronto a chiederne l’arresto.

Mamdani sulla richiesta d’arresto di Netanyahu

Il sindaco di New York Zorhan Mamdani ha intenzione di chiedere l’arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando quest’ultimo andrà a New York. Lo ha rivelato al New York Times.

Il leader d’Israele è atteso a settembre negli Usa per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

ANSA

Il sindaco di New York ritiene “che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia”, riferendosi alla sede della Corte penale internazionale (Cpi), che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del leader israeliano per presunti crimini di guerra a Gaza.

“È un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale”, ha affermato.

Mamdani può far arrestare Netanyahu?

Al New York Times, Mamdani ha precisato che non è ancora chiaro se abbia l’autorità legale per ordinare al Dipartimento di polizia di New York, di cui è capo, di fermare un leader straniero.

Mamdani ha spiegato di essere in “trattative attive” con l’ufficio legale della città.

Il sindaco di New York ha spiegato che la questione è oggetto di un confronto con l’ufficio legale del Comune per chiarire quali siano i limiti imposti dalle norme.

“Faremo tutto ciò che la legge ci consente di fare a New York, ma non inventeremo nuove leggi”, ha chiarito.

Cosa faranno Trump e Netanyahu?

L’avvertimento di Mamdani potrebbe essere sfruttato dal presidente americano repubblicano Donald Trump, alleato di Netanyahu, per iniziare una battaglia contro il sindaco di New York democratico, per il quale non ha mai mostrato particolare simpatia.

L’inquilino della Casa Bianca potrebbe andare ad accogliere il leader israeliano all’arrivo a New York.

In ogni caso, Mamdani aveva già sostenuto durante la sua campagna elettorale che avrebbe dato disposizione alla polizia di arrestare Netanyahu qualora fosse arrivato in città.

Recentemente il presidente d’Israele avrebbe liquidato quelle dichiarazioni, affermando di non essere preoccupato dall’ipotesi di un arresto e accusando il sindaco di sostenere Hamas, il movimento che governa gran parte della Striscia di Gaza e che il 7 ottobre 2023 lanciò l’attacco contro Israele.

Le critiche di Mamdani a Netanyahu arrivano però in un momento in cui il sostegno americano a Israele è in forte calo, anche a livello politico, come dimostrato dagli oltre 100 democratici alla Camera che hanno di recente votato a favore del taglio degli aiuti al Paese alleato.

Un certo scetticismo inizia a trapelare anche fra i repubblicani. Nei giorni scorsi il vicepresidente JD Vance in un’intervista con il podcaster Joe Rogan ha spiegato che c’è in atto una “campagna discreta e ben finanziata volta a far deragliare i negoziati e a far fallire l’accordo con l’Iran”, e che esistono “prove concrete” sul fatto che alcuni leader israeliani “detestino l’intesa”.

La replica dell’ambasciatore israeliano

In un post su X, a rispondere al sindaco di New York, è il rappresentante permanente di Israele alle Nazioni Unite, Danny Danon.

Zohran Mamdani, “sta fallendo nell’amministrare” la città, e “invece di concentrarsi sulle sue responsabilità come sindaco e affrontare la crescente ondata di antisemitismo” che si sta verificando “ha scelto di fomentare ostilità e attirare l’attenzione mediatica attaccando lo Stato di Israele”, ha scritto sul social.

“Questo non cambierà nulla“, ha proseguito Danon nel suo messaggio. “Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu si recherà a New York, parlerà davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con orgoglio e si presenterà di fronte al mondo per affermare la verità di Israele e il suo diritto incrollabile a difendere i propri cittadini”, ha aggiunto.

“E se qualcuno dovesse essere arrestato – ha concluso – quello è il sindaco di New York, Zohran Mamdani”.