Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, è apparso con le stampelle. La folla radunatasi intorno al sindaco per ascoltare il suo discorso è rimasta in silenzio, ma poco dopo è stato lo stesso Mamdani a scherzare sul fatto di trovarsi “a malapena” insieme ai newyorkesi che si battono per la chiusura del complesso carcerario di Rikers Island. Ha spiegato, dopo l’intervento ufficiale, di aver giocato a calcio e di essersi rotto il tendine d’Achille. “Mi sono dimenticato di avere 35 anni”, ha scherzato.

Zohran Mamdani con il tutore

Il sindaco di New York Zohran Mamdani è comparso lo scorso venerdì con stampelle e tutore alla gamba destra. Il pubblico, in attesa per ascoltare la conferenza sul complesso carcerario di Rikers Island, è rimasto in silenzio cercando di capire cosa fosse successo.

Lo stesso sindaco si è lasciato cadere sullo sgabello e ha scherzato su come si trovasse “a malapena” in mezzo a loro. Durante la conferenza si è più volte aggrappato al leggio per non perdere l’equilibrio.

Ha risposto con un sorriso a tutte le battute e anche agli auguri di guarigione riguardo al suo stato di salute al momento precario.

La partita di calcio

Il sindaco non è stato aggredito e non è neanche stato vittima di qualche incidente: ha giocato a calcio e si è rotto il tendine d’Achille. È stato lui stesso a raccontarlo alla fine di un’ora di conferenza impegnata sul tema della giornata.

Mamdani ha dichiarato di non aver fatto stretching prima dell’amichevole giocata giovedì sera con il suo staff e i membri del corpo stampa del municipio. Ha segnato un gol dopo essere entrato in campo, ma ha detto di essersi dimenticato di avere 35 anni e quindi dopo poco si è rotto il tendine d’Achille.

Per quanto riguarda la ripresa, ha detto che dovrà portare lo stivale ortopedico per sei-otto settimane. Inoltre ha annunciato che dovrà stare lontano dal campo da calcio per circa nove mesi e lui, da appassionato, continuerà a seguire la squadra da bordo campo. Era però considerato un membro chiave della squadra amatoriale.

Giornalisti contro sindaci: l’amichevole

A New York, come racconta il New York Times, è tradizione consolidata vedere giornalisti e sindaci competere in amichevoli gare sportive. L’ex sindaco Bill de Blasio per esempio giocava a beach-volley con alcuni membri della stampa, ma sono state anche organizzate partite di softball.

La partita di calcio organizzata prevedeva un allenamento preparatorio a inizio della settimana, ma la squadra era meno organizzata rispetto a quella del sindaco, allenata da Dora Pekec, portavoce del sindaco Mamdani. Comunque il sindaco è arrivato in ritardo ed è entrato in partita senza essersi riscaldato.

L’infortunio è avvenuto nel secondo tempo, con il sindaco che è caduto e il gioco che si è interrotto. Un giornalista ha dichiarato di essersi trovato vicino al sindaco proprio nel momento dell’incidente e di averlo aiutato ad alzarsi, ma non si era reso conto che fosse una ferita così grave. Il sindaco alla fine si è alzato e ha saltellato fino a fuori dal campo. Alla fine il punteggio finale è stato di 10 a 5.