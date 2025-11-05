Mamdani sindaco di New York, discorso-show di 25 minuti tra mano sul cuore e attacco a Trump: "Alza il volume"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Zohran Mamdani, il neosindaco di New York, si è rivolto ai cittadini dopo le elezioni in un lungo discorso nel quale ha risposto alle minacce del presidente Donald Trump e ha ringraziato i 100mila volontari che lo hanno aiutato nella campagna elettorale. “Vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità”, ha dichiarato, citando Eugene Debs, attivista, sindacalista e fondatore del Partito Socialista d’America.

Il discorso per New York e i suoi abitanti

Mamdani ha iniziato il discorso ringraziando i newyorkesi, chiamandoli “amici miei”. Ha poi voluto citare il fondatore del Partito Socialista d’America, Eugene Debs, riportando una sua frase: “Vedo l’alba di un giorno migliore per l’umanità”.

Il suo discorso si è poi concentrato sulle persone. Ha ricordato come i ricchi e i benestanti abbiano sempre detto ai lavoratori di New York che il potere non appartenesse a loro. “Dita ammaccate per aver sollevato scatole sul pavimento del magazzino, palmi callosi per aver usato il manubrio della bicicletta delle consegne, nocche segnate da ustioni in cucina: queste non sono mani a cui è stato concesso di detenere il potere. Eppure negli ultimi 12 mesi le avete usate per raggiungere qualcosa di più grande”.

IPA Il discorso di Mamdani

Sono queste mani, ha proseguito il sindaco, che detengono ora il futuro della città. “Abbiamo rovesciato una dinastia politica”, ha aggiunto.

Il messaggio a Cuomo

Il neosindaco ha speso poche parole per Andrew Cuomo, aggiungendo che sarebbero state le ultime. “Gli auguro solo il meglio nella vita privata, ma che questa sia l’ultima volta che pronuncio il suo nome mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo ai pochi”.

Ha poi aggiunto che New York, dopo questa vittoria, subirà un cambiamento e diventerà una città che “possiamo permetterci”.

Mamdani presterà giuramento come sindaco di New York il 1° gennaio e da quel momento dovrà iniziare a lavorare affinché le promesse elettorali diventino realtà.

“New York sarà la luce”

“In questo momento di oscurità politica, New York sarà la luce”, ha dichiarato. Si tratta di un messaggio per la nazione, che sta affrontando insicurezze economiche e sociali, alimentate anche dall’amministrazione Trump, che punta a tagli e a dividere le famiglie attraverso le operazioni di rimpatrio forzato con i gruppi ICE.

Ed è proprio a Trump che si rivolge nel suo discorso: “Qui crediamo nel difendere coloro che amiamo, che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne nere che Donald Trump ha licenziato da un incarico federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro si trovi con le spalle al muro. La tua lotta è anche la nostra”.

E ancora: “Dopo tutto, se c’è qualcuno che può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è proprio la città che lo ha generato. E se c’è un modo per terrorizzare un despota, è smantellare le condizioni stesse che gli hanno permesso di accumulare potere”.

Su Donald Trump: “Alza il volume”

Il neosindaco dice che fermeranno Trump e si rivolge direttamente a lui, sapendo che lo sta guardando. Gli dice: “Ho quattro parole per te. Alza il volume”. Mamdani dichiara che metterà fine alla cultura della corruzione che ha permesso ai miliardari come Trump di evadere le tasse e sfruttare le agevolazioni fiscali, e che sarà al fianco dei sindacati per ampliare le tutele del lavoro. “New York rimarrà una città di immigrati: una città costruita da immigrati, alimentata da immigrati e, da stasera, guidata da un immigrato”.

“Quindi ascoltami, presidente Trump, quando dico questo: per arrivare a uno qualsiasi di noi dovrai passare attraverso tutti noi”, ha aggiunto.

Si è poi descritto come giovane, nonostante gli sforzi per invecchiare, musulmano, socialista e democratico, e ha aggiunto: “Mi rifiuto di scusarmi per tutto questo”. Ha ricordato gli obiettivi della sua amministrazione: il congelamento degli affitti, gli autobus gratuiti e più veloci, l’assistenza universale e il sostegno alle persone.