Mamma aggredita da due giovani sul bus ad Alessandria, il video dell'assalto in cui "nessuno è intervenuto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È ancora sotto choc la giovane mamma aggredita su un bus della linea 5 che da Alessandria accompagna i passeggeri a Spinetta Marengo. Uno sguardo di troppo, poi gli insulti e infine le cinghiate contro la donna che con sé aveva il figlio di 12 anni e il piccolo di pochi mesi tra le braccia. "Nessuno è intervenuto", ha raccontato la vittima. I due aggressori sono stati identificati e denunciati a piede libero.

Il video dell’aggressione

Le immagini catturate dalla videocamera di videosorveglianza interna dell’autobus mostrano tutti i momenti dell’aggressione. Improvvisamente i due aggressori, identificati poi come due giovani di 17 anni, si sfilano la cinta e iniziano a colpire prima il figlio 12enne della donna e poi la donna stessa, intervenuta per difenderlo.

Il bus è un mezzo della linea 5 che trasporta i passeggeri dalla stazione dei treni di Alessandria a Spinetta Marengo. La donna aveva in braccio anche il figlio più piccolo, di pochi mesi. Ciò non ha fermato i due aggressori.

Nel video è stata catturata l’aggressione, il tutto di fronte a un altro passeggero rimasto seduto. Un dettaglio, questo, denunciato anche dalla stessa donna.

I più si sarebbero limitati a riprendere la scena senza intervenire fino alla presa di posizione dell’autista, che ha fermato il mezzo e ha chiamato il 112.

Mamma 33enne aggredita sul bus ad Alessandria

I fatti risalgono a mercoledì 1° aprile. Come ricostruisce Repubblica, intorno alle 17 la donna si trovava sul mezzo per raggiungere Spinetta Marengo. Il figlio 12enne avrebbe urtato per sbaglio uno dei due 17enni, che avrebbero reagito con violenza.

Gli aggressori avrebbero iniziato ad insultarlo, poi avrebbero preso a colpirlo. La madre sarebbe dunque intervenuta per difenderlo, e in quel momento i due minori si sono sfilati la cinta e hanno iniziato a colpire ferocemente la donna e il figlio. All’altezza dello stadio Moccagatta il conducente ha fermato il mezzo e ha chiamato il 112, ma nel frattempo i 17enni si sono dileguati. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale. La 33enne ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.

Il racconto delle vittime

La Stampa ha raccolto le testimonianze della donna e del figlio 12enne. Quest’ultimo ha riferito che in una prima fase i due aggressori avrebbero lanciato una bottiglia in faccia alla madre, poi "hanno iniziato a picchiarla con la cintura, le davano calci e l’hanno trascinata fuori dal pullman". La donna avrebbe anche battuto la testa.

"Nessuno è intervenuto", racconta la donna. "Mi hanno colpito sulle braccia, sulla mano e sulle gambe. Mi fa ancora male", rivela al TgCom24.

Le indagini e la denuncia dei due 17enni

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto la denuncia della donna e hanno incrociato le testimonianze con le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’autobus di Amag Mobilità.

I due giovani sono stati identificati e rintracciati in poche ore, e denunciati a piede libero. Gli inquirenti hanno inviato la segnalazione alla Procura dei Minorenni.