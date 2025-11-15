Mamma di Alberto Trentini detenuto in Venezuela contro il Governo Meloni, lo sfogo: "La pazienza è finita"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Armanda Colusso, mamma del cooperante Alberto Trentini, ha attaccato il Governo di Giorgia Meloni sulla mancata liberazione del figlio, detenuto ormai da un anno in Venezuela. In conferenza stampa a Palazzo Marino a Milano, la donna ha affermato: “Fino ad agosto il nostro governo non aveva avuto alcun contatto col governo venezuelano. Fino ad agosto. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio”.

Le parole della madre di Alberto Trentini

Armanda Colusso è esausta. “Sono qui dopo 365 giorni a esprimere indignazione. Per Alberto – ha aggiunto in conferenza nella sede del Comune di Milano – non si è fatto ciò che era doveroso fare. Sono stata troppo paziente ed educata ma ora la pazienza è finita”.

La donna ha ricordato che in 12 mesi ha avuto “tre telefonate dalla premier Giorgia Meloni e ho avuto due incontri con Mantovano con cui c’è costante contatto. Siamo in contatto con l’inviato speciale per gli italiani in Venezuela che è sempre disponibile”, ma dai rappresentanti del governo “da subito ci è stato imposto il silenzio per non danneggiare la posizione di mio figlio”.

Armanda Colussi, la madre di Alberto Trentini

“Ci siamo fidati e abbiamo operato in silenzio. Ma non potendo continuare a essere ignorati – ha detto ancora – con il nostro benestare è stata fatta un’interrogazione parlamentare“.

L’appello di Armanda Colusso

Armanda Colusso ha evidenziato che la prigionia del cooperante Alberto Trentini in Venezuela “è un’ingiustizia di cui non sappiamo darci pace”.

La madre ha ricordato che “Alberto ci è mancato e ci manca ogni giorno” perciò, nella conferenza, vuole spiegare “quanto difficili siano stati questi dodici mesi per me e la mia famiglia”.

La donna ha spiegato che il marito e padre del cooperante “non sta bene. Abbiamo vissuto notti insonni a immaginare come sta Alberto, cosa spera, di cosa ha paura. A mio figlio è stato tolto un anno di vita in cui non ha potuto godere dell’affetto della famiglia”.

“Si è perso Natale, Pasqua, il compleanno, fare passeggiate, ascoltare musica, la possibilità di leggere. Ha trovato un paio di occhiali lì – ha continuato – perché voleva leggere e cercare di essere tranquillo”.

Il caso di Alberto Trentini

Alberto Trentini è un cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas da trecentosessantacinque giorni.

Tranne rare eccezioni, l’uomo da un anno è praticamente senza contatti con l’Italia. Il processo a suo carico non è mai stato formalizzato e l’accusa parla di una generica “cospirazione“.

Alberto lavorava con la ong francese per disabili “Humanity and Inclusion” e ha dedicato la sua vita agli altri.

Come hanno ricordato in una nota gli organizzatori dell’evento milanese, “ha un’esperienza pluridecennale nel campo della cooperazione internazionale, ha operato in più occasioni in zone di crisi e vari territori del mondo portando le sue competenze”.

L’avvocata della famiglia Trentini, Alessandra Ballerini, in conferenza, ha detto che per Alberto Trentini il governo italiano “deve fare come se fosse un figlio loro e attivarsi in tutti i modi” per la sua liberazione.

La legale spera gli venga concesso il visto per andare a trovare Alberto in carcere. “Ma non credo che da sola potrei farcela e chiedo a Vignali (Inviato Speciale per i detenuti italiani in Venezuela, ndr) se potessimo andare insieme. Questo forse mi permetterebbe di raggiungere l’obiettivo”, è l’appello di Ballerini.

“Non è sopportabile un giorno in più di detenzione. Succedono tante cose in un anno di detenzione e ogni giorno si subiscono traumi, soprattutto se detenuti ingiustamente – ha aggiunto Ballerini -. Chiediamo che il governo faccia tutto il possibile e di utilizzare il canale che si è aperto con il Venezuela e rassicurarli che se ci ridaranno Alberto non volteremo loro le spalle. L’Italia ripudia la guerra e non saremo favorevoli a un’invasione Usa”.