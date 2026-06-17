Mamma di Andrea Sempio ricoverata d'urgenza per overdose, sfogo di Cataliotti: "Campanello d'allarme"

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Il ricovero d’urgenza della madre di Andrea Sempio è un “campanello d’allarme” che dovrebbe portare chiunque ad “abbassare i toni“. Lo sottolinea Liborio Cataliotti una volta appresa la notizia dell’overdose di farmaci che ha costretto Daniela Ferrari a un accesso al pronto soccorso.

Le prime dichiarazioni di Liborio Cataliotti

Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Vigevano per un improvviso malore dovuto a un eccesso di assunzione di farmaci.

Raggiunto dal Corriere della Sera, Liborio Cataliotti ha spiegato che, appresa la notizia, la collega Angela Taccia si è subito messa in contatto con il suo assistito consigliandogli di stare vicino alla mamma e di tranquillizzarla.

Raggiunto dalla redazione di Dentro la notizia, Cataliotti ha specificato che “non sappiamo se i farmaci siano stati assunti volontariamente o meno”.

Allo stesso tempo aggiunge: “Forse questo campanello d’allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni”.

L’impegno per Andrea Sempio da parte del team difensivo

Nel corso dello stesso intervento in collegamento con lo studio di Dentro la Notizia, Liborio Cataliotti aggiunge che questo episodio aggiunge una motivazione in più all’impegno della difesa di Sempio.

“Moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a suo figlio e a tutta la famiglia serenità”. Nel frattempo ricorda che Daniela Ferrari “non è indagata”, ma che vive una situazione di forte stress emotivo. La donna, infatti, vive questo periodo sotto la pressione delle indagini a carico del figlio Andrea per l’omicidio di Chiara Poggi, poi a carico del marito per l’inchiesta della Procura di Brescia con l’ipotesi di corruzione.

Come sta Daniela Ferrari

Liborio Cataliotti non è in grado di riferire se la madre del suo assistito abbia ingerito volontariamente o distrattamente quella dose di farmaci, ma secondo le prime indiscrezioni non si escluderebbe un tentativo di suicidio.

Colpiscono, tuttavia, i messaggi che la famiglia Sempio riceve sin dall’apertura del nuovo fascicolo, tra cui: “Ammazzati, che è meglio”. A tal proposito Daniela Ferrari, in un suo intervento a Quarto Grado, aveva detto: “Neanche la morte mi fa paura sinceramente, neanche quella. Forse sarebbe la cosa migliore per riposare”.