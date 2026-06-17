Mamma di Andrea Sempio ricoverata per overdose, rabbia di Selvaggia Lucarelli: "Andate avanti che ci riprova"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza a causa di un’overdose di farmaci. La donna sarebbe fuori pericolo di vita, dopo essere stata sottoposta a una lavanda gastrica. Non si esclude l’ipotesi di un tentativo di suicidio. Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, affermando che i media stanno trattando il caso di Garlasco in modo eccessivamente invasivo.

Madre di Andrea Sempio ricoverata per un’overdose di farmaci: sfogo di Selvaggia Lucarelli

“La famiglia Sempio, tutti i giorni, dall’11 marzo 2025, si sveglia sotto il fuoco incrociato di giornali, tv, avvocati star, youtuber, social”, ha esordito la scrittrice.

“Accuse, perculamenti, diffusione di informazioni sulla vita intima di tutti, allusioni, intercettazioni, video di interrogatori in cui pure il silenzio diventa merd*, conduttori che diventano pm, psicologi e psichiatri che puntano il dito: avete devastato la vita di un indagato e dei suoi parenti, sono esseri sopravvissuti solo per essere ancora tutti vivi”, ha aggiunto.

ANSA

“Mi raccomando, conduttori e commentatori, andate avanti col circo mediatico, così ci riprova. Lei o qualche altro componente della famiglia, finché questa follia collettiva non sarà finalmente appagata”, ha concluso Lucarelli.

Dopo aver espresso la sua opinione, la scrittrice ha pubblicato una serie di commenti degli haters indirizzati alla madre di Sempio.

Cosa si sa del ricovero della signora Daniela Ferrari

Il ricovero della signora Ferrari è avvenuto mercoledì 17 giugno presso l’ospedale di Vigevano. L’ambulanza è arrivata nel pomeriggio nella sua abitazione, a Garlasco.

Secondo le prime ricostruzioni, il personale sanitario che l’ha presa in carico avrebbe scoperto che la donna è stata male per via di un’intossicazione da farmaci. Sottoposta a una lavanda gastrica, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stata stabilizzata.

Non si esclude che la madre di Sempio abbia tentato un gesto estremo, ma non si scarta nemmeno l’ipotesi di un’assunzione errata delle medicine prescritte dai medici.

La donna sarebbe ancora ricoverata e sotto monitoraggio, con i sanitari che starebbero cercando di capire se la lavanda gastrica sia stata sufficiente o se sia necessario un trattamento farmacologico specifico.

L’avvocato di Sempio: “Abbassare i toni”

“Un campanello di allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni”. Lo ha dichiarato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio in riferimento a quanto accaduto alla madre del suo cliente.