Mamma di Kata, la bambina scomparsa a Firenze, condannata a 2 anni e 4 mesi per lesioni in discoteca

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La mamma di Kata, la bambina scomparsa nel nulla il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze e mai più ritrovata, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi per lesioni in discoteca. I fatti risalgono al novembre dello stesso anno. L’avvocato difensore della donna ha commentato: “Riconosciuta la tenuità della lesione”.

La condanna per la mamma di Kata

Katherine Alvarez Vasquez, la madre della piccola Kata, è stata condannata a due anni e quattro mesi in rito abbreviato. Potrà godere della sospensione condizionale della pena.

Era imputata di lesioni per aver ferito al volto un’altra donna, anche lei peruviana, durante una serata in discoteca.

La ricostruzione dei fatti

Come ricostruito da La Nazione, alla base del litigio tra le due donne ci sarebbero non meglio precisati motivi di gelosia, oltre a una frase relativa alla scomparsa della piccola Kata.

Dopo una prima discussione, Katherine Alvarez Vasquez e l’altra donna si sarebbero incrociate nuovamente nel bagno del locale e lì sarebbe avvenuta l’aggressione. La mamma di Kata avrebbe preso la rivale per i capelli, le avrebbe abbassato la testa e l’avrebbe ripetutamente colpita al volto “con un oggetto tagliente“.

La vittima avrebbe riportato una ferita alla guancia suturata con diciotto punti.

Il commento dell’avvocato della mamma di Kata

L’avvocato Lorenzo Tombelli, difensore di Katherine Alvarez Vasquez, ha commentato così la sentenza di condanna: “Ciò che emerge, a mio avviso, è la necessità di guardare alla concreta entità del fatto, oltre la gravità astratta del reato contestato”.

Il legale ha poi sottolineato che “la Procura ha riconosciuto la tenuità della lesione, che non ha determinato una sensibile alterazione dei lineamenti del viso, e ritenuto di chiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche”.

Per quanto riguarda il danno subito dalla controparte, il giudice ha disposto una provvisionale di 5 mila euro. La quantificazione complessiva è demandata al tribunale civile.

La scomparsa della piccola Kata

Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta Kata, è sparita il 10 giugno 2023, all’età di 5 anni, dall’ex hotel Astor occupato abusivamente in via Maragliano a Firenze.

La bimba peruviana non è stata mai ritrovata.

Nel mese di settembre, la Procura ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla sua scomparsa perché “gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

L’avvocata Elisabetta Vinattieri, legale del papà della piccola Kata, aveva commentato: “Kata è viva, ed è stata rapita. Le indagini debbono proseguire”.