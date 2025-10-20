Mamma di Michele Molteni morta dopo il disperato appello dello youtuber, la signora Marzia aveva il cancro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La mamma dello youtuber Michele Molteni è morta. Il giovane aveva chiesto aiuto sul web in lacrime per salvarla, nella speranza di riuscire a mettersi in contatto con l’oncologo senese Michele Maio del Policlinico di Siena e salvarle la vita. Purtroppo, però, la madre Marzia, affetta da cancro al polmone, è deceduta.

L’annuncio di Michele Molteni sulla mamma morta

A dare l’annuncio della morte della mamma di Michele Molteni è stato lo stesso youtuber sui social network. Il suo messaggio:

“Mamma Marzia è volata via. O come diceva lei ha concluso il suo gioco, il gioco della vita. Sono dilaniato dal dolore. Grazie a tutti per il supporto di questi giorni. Se mi vedete in giro non chiedetemi come va, ma sparate qualche stronz**a così ridiamo insieme. Ciao mamma!”.

ANSA

Prima del decesso della madre, affetta da tumore al polmone, Michele Molteni ha tentato di mettersi in contatto col professor Michele Maio, che lavora al Policlinico Santa Maria alle Scotte a Siena.

L’appello social di Michele Molteni per la mamma affetta da tumore

Il 14 ottobre scorso Michele Molteni aveva lanciato un appello sul suo canale Youtube dopo aver visto un servizio de Le Iene realizzato da Gaetano Pecoraro in cui si parlava del lavoro del professore Michele Maio, oncologo del Policlinico di Siena.

Molteni ha chiesto aiuto in lacrime alla sua community nella speranza di riuscire a mettersi in contatto con Michele Maio e trovare una soluzione per il problema della madre, alla quale a febbraio è stato scoperto un tumore al polmone.

“Non c’è tempo da perdere, secondo me mia mamma c’ha poco tempo“, aveva detto Michele Molteni nel video-appello, in cui aveva spiegato che la madre non poteva più essere sottoposta a chemioterapia perché, non riuscendo a mangiare, risultava essere troppo debole.

Chi è lo youtuber Michele Molteni

Michele Molteni è uno youtuber con un canale che conta più di un milione e mezzo di iscritti.

Nel canale sono presenti 389 video, tra cui filmati in cui costruisce strutture come bunker, piscine e garage.

L’ultimo video sul canale di Michele Molteni è proprio il filmato in cui lancia l’appello per la madre, da lui descritto come “il video di gran lunga più difficile che io possa mai fare in vita mia”.