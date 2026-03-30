Mamma e bimbo annegati a Castelguglielmo, tensioni tra Chen Yan e la famiglia per il figlio senza matrimonio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare piena chiarezza sui corpi senza vita di una madre e di un bimbo, trovati annegati in un laghetto artificiale di Castelguglielmo, piccolo comune in provincia di Rovigo. La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio di sabato 28 marzo. Le due salme appartengono a Chen Yan, 39 anni, e a Chen Wang Lei, il suo figlioletto di 15 mesi.

Mamma e bimbo annegati a Castelguglielmo: tensioni in famiglia

Nelle scorse ore, sul luogo del rinvenimento dei due cadaveri, come riporta il quotidiano Il Messaggero, sono giunti i genitori della donna, comprensibilmente stravolti per quanto accaduto.

Si sono fermati con aria pensierosa a guardare il punto in cui la figlia si è suicidata, mettendo fine anche alla vita del loro nipotino. I genitori sono stati accompagnati da un amico di famiglia e poi sono stati portati in caserma dai carabinieri per essere ascoltati dagli inquirenti.

ANSA

Chen Yan, di origine cinese, dimorava da anni nella frazione di Presciane, che conta qualche centinaio di abitanti, dove un po’ tutti si conoscono.

Nessuno, però, aveva contatti stretti con la 39enne né con la sua famiglia, descritta come molto discreta, riservata e slegata anche dalle vicine comunità orientali dei paesi più grandi. C’è chi ha raccontato di aver notato qualche volta la donna in strada con il passeggino. Nulla di strano.

Dalle indagini è emerso che la 39enne era nubile e che il padre del bimbo era assente. L’uomo non avrebbe dato alcun aiuto nemmeno durante la gravidanza.

In famiglia, tale situazione veniva vissuta con tensione. Il padre auspicava per la figlia e per il nipote una vita differente, ossia più stabile. Proprio alla luce di un simile scenario, si sarebbero generate discussioni che potrebbero in qualche modo aver gettato la 39enne nello sconforto.

Non risultano invece problemi di natura economica: la donna non aveva particolari difficoltà per quel che riguarda il denaro, pur facendo una vita modesta. Non era seguita dai servizi sociali del Comune di Castelguglielmo.

Il punto sulle indagini

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio. Un atto dovuto e necessario per poter effettuare tutti gli accertamenti.

I carabinieri della compagnia di Castelmassa, che stanno eseguendo le indagini, credono che non ci siano elementi che spingano a pensare al coinvolgimento di terze persone. Sui corpi della 39enne e del figlioletto non sono stati riscontrati segni di violenza.

Ulteriori risposte arriveranno dai risultati dell’autopsia, che verrà svolta nelle prossime ore.

La scoperta dei corpi senza vita

Al momento è stato ricostruito che cosa è avvenuto lo scorso sabato: la donna è arrivata a piedi al laghetto spingendo il passeggino. Ha preso in braccio il bambino e ha scavalcato la recinzione. Poi si è buttata in acqua con lui. Le salme galleggianti una accanto all’altra sono state notate da un passante, che ha immediatamente lanciato l’allarme.