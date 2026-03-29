Mamma e bimbo trovati morti nel lago a Castelguglielmo vicino Rovigo, ipotesi omicidio - suicidio: cosa emerge

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Sul caso della mamma e del bambino di un anno trovati morti nel lago artificiale a cavallo tra Canda e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, l’ipotesi principale è quella dell’omicidio-suicidio. La donna si sarebbe immersa in acqua con il figlio tra le braccia.

L’ipotesi di omicidio-suicidio

Come riporta il Corriere della Sera, la mamma avrebbe lasciato il passeggino del figlio, di poco più di un anno, fuori dall’area transennata del bacino di laminazione a cavallo tra Canda e Castelguglielmo, avrebbe forzato l’ingresso, parrebbe tagliando la rete di recinzione, e avrebbe portato con sé il figlioletto dentro l’area recintata.

Poi si sarebbe immersa nel lago artificiale profondo solo un paio di metri. La struttura è stata progettata per accumulare temporaneamente l’acqua in eccesso durante piogge intense, riducendo i picchi di piena e prevenendo esondazioni.

Al momento del ritrovamento dei corpi, gli investigatori non hanno trovato alcun documento di identificazione.

La dinamica lascerebbe pensare a un omicidio-suicidio.

Chi sono la madre e il figlio morti

La donna sarebbe una cinese nubile e disoccupata di 39 anni e il bambino di poco più di un anno è il figlio.

Le due vittime abitavano a Castelgugliemo, il comune che assieme a San Bellino, dal 2020, ospita il maxi stabilimento logistico di Amazon.

Madre e figlio vivevano con i nonni nelle vicinanze del bacino di laminazione gestito dal consorzio di bonifica “Adige Po”.

La donna avrebbe sofferto di problemi depressivi, ma non risulta fosse seguita, almeno negli ultimi periodi, dai Servizi sociali del comune altopolesano.

Il ritrovamento dei corpi di mamma e bambino

Il 28 marzo un testimone, verso le 13.15, ha detto di aver visto la donna camminare spingendo il passeggino nei pressi del bacino di laminazione.

Poco dopo le 14 un passante ha notato i due corpi galleggiare uno a fianco dell’altro senza vita.

Sul posto è intervenuta la squadra di Rovigo dei vigili del fuoco, supportata dai sommozzatori giunti con l’elicottero del reparto volo di Bologna che hanno recuperato i due corpi.

Da una prima ispezione sulle salme non ci sarebbero segni di violenza né sulla donna, né sul bimbo.

Le indagini sulla morte di mamma e bambino

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto tramite le testimonianze di chi è passato nella zona del lago. L’area è sprovvista di telecamere di sorveglianza.

Attualmente sono aperte tutte le ipotesi, anche se la dinamica dell’accaduto porterebbe verso l’omicidio-suicidio. Il passeggino abbandonato all’esterno del bacino di laminazione farebbe escludere la pista dell’incidente fortuito. Nessun elemento induce poi a pensare che ci fossero altre persone presenti al momento dell’annegamento.