Mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale a Pietracatella, non fu intossicazione ma omicidio: la svolta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Svolta nelle indagini su mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale per una presunta intossicazione. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un omicidio, anche se al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella (Campobasso) con la ricina.

Mamma e figlia morte dopo il pranzo di Natale, si indaga per omicidio

La notizia è stata riportata dall’Ansa, che cita fonti qualificate della Procura. Le due donne, mamma e figlia, sarebbero state avvelenato con la ricina, una potente citotossina naturale. Tracce del veleno sarebbero state rinvenute negli esami di laboratorio sui campioni di sangue, effettuati sia in Italia che all’estero.

Il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di duplice omicidio premeditato.

ANSA

Morte dopo il pranzo di Natale, non fu intossicazione alimentare ma omicidio

Finora la morte di Sara Di Vita e della mamma Antonella Di Jelsi era stata attribuita a una intossicazione alimentare. Le due donne, insieme ad altri componenti del nucleo familiare, erano andate al Pronto soccorso subito dopo il pranzo di Natale ed erano morte dopo il ricovero presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Prima del peggioramento, entrambe erano andate in ospedale, ma erano state dimesse con la diagnosi di intossicazione alimentare. L’esito degli esami sul sangue, invece, ha gettato nuova luce sull’indagine, e ha dirottato gli inquirenti verso l’ipotesi dell’avvelenamento e quindi del duplice omicidio.

Anche il padre, dopo il pranzo di Natale, era stato ricoverato in ospedale, ma con sintomi più lievi. Anche per lui si era pensato a una intossicazione dovuta al cibo consumato nel pranzo di Natale.

Tracce di ricina trovate nel sangue delle vittime di Pietracatella

Antonella Di Jelsi lavorava insieme al marito commercialista, Gianni Di Vita, di 55 anni. Quest’ultimo era stato per lungo tempo sindaco di Pietracatella, comune di circa 1.200 abitanti in provincia di Campobasso.

Dopo la morte delle due donne, la Procura aveva ipotizzato anche un errore medico e cinque medici dell’ospedale erano stati messi sotto inchiesta. Ma ora l’esito degli esami di laboratorio hanno riscritto completamente la vicenda. L’autopsia sulle vittime era stata eseguita lo scorso 31 dicembre.

La casa delle vittime, nel comune in provincia di Campobasso, è tutt’ora sotto sequestro. Gianni Di Vita e l’altra sua figlia attualmente vivono in un’altra abitazione.